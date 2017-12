Székhelyi József: le kell győznöm a rákot!

Forrás: Best / Színes Ász

- A leleteim, a laboreredményeim és a géntérképem birtokában tudom, hogy komoly életveszélyben vagyok! - kezdte kissé megrendülten a Best magazinnak a nagybeteg színész, akinek megkezdték a kemoterápiás kezelését.- Ez beláthatatlan futamidejű, de az orvosok szerint van remény. Az onkológus professzor asszony elmondta, hogy egy rendkívül agresszív és hatékony vegyi anyaggal támadjuk a daganatot, amit remélhetőleg képes elnyomni vagy felszámolni. Ezzel a terápiával képesek a rákot stabilizálni, a fejlődését befolyásolni, sőt megszüntetni, letiltani is, tehát van remény arra, hogy ne fejlődjön tovább, esetleg el is pusztuljon. Persze tudom, hogy hosszú és nehéz harcra kell készülnöm.Azzal is tisztában vagyok, hogy ha az emberbe egyszer bekerül a rák, azzal együtt kell tudni élni, mégpedig úgy, hogy a betegség térnyerése helyett az ember szervezete épüljön. Szerencsére ebben a harcban nagy segítségemre van a csodálatos feleségem, a gyermekem, az unokáim, első helyen a hatéves Sára lányom. Ők mind arra sarkallnak, hogy le kell győznöm a betegséget! - vallotta bizakodva Székhelyi József.