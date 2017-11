Szinetár Dóra férje őszintén beszél Down-szindrómás kisfiáról

- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem láttam rajta a születésénél. Másnap mondták csak nekünk az orvosok, hogy talán az. Nem volt egyértelmű. Furcsa, mert ahogy a kis arcocskáját nézem, egyszer annak látom, egyszer pedig nem

- Az ultrahangon nem látszódott semmi. Létezik egy genetikai vizsgálat, amelyben egy hosszú tű használatával a magzatvízből vett mintán megnézik a kromoszómákat bizonyos betegségekre. Ez 99%-ban megbízható, ám van egy százalék, amely során fennáll a veszélye annak, hogy a beavatkozás során a kismama elvetél.



Dóri nem akart kockáztatni, így végül erre a vizsgálatra nemet mondtunk. A többi vizsgálat meg nem tudja ennyire pontosan kimutatni, de különben már akkor is azt vallottuk, hogy ha Down-szindrómás lesz, akkor is imádni fogjuk. Mondják sokan, hogy ezt ki kell szűrni, de tudjuk, ez mit jelent. Nekünk az abortusz meg sem fordult a fejünkben! Úgy döntöttünk, fél évvel ezelőtt, hogy bármi is történjen, felneveljük Benjámint. A fiam a lehető legjobb helyre született

- Végtelenül türelmes, emellett rengeteget alszik. Ezt az anyukájától örökölte, ő a jó alvó a családban. Ha problémája van, azonnal jelzi, azonban ha megoldottuk, utána rögtön megnyugszik. A szája a Dóriéra hasonlít, bár páran már mondták, hogy sok mindet örökölt tőlem is. Igazi hajas baba, akin már most látszik, hogy nagy egyéniség.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán a szerelmüket egy közös gyermekkel szerették volna megpecsételni. Benjámin tervezett baba volt, és egészen a kapcsolatuk elejétől beszélgettek a gyerekvállalásról. A legnagyobb boldogság számukra, hogy megajándékozta őket az élet kisfiukkal, ám hamar kiderült: Down-szindrómás a baba. A színész kendőzetlen őszinteséggel mesélt életük legváratlanabb pillanatairól:- mondta a Hot! magazinnak, és azt is elárulta, miért nem került sor szűrővizsgálatra.- mondta Makranczi Zalán, aki a kisfiáról is mesélt.