Tanárával jött össze Várkonyi Andrea

Forrás: Színes Ász

A műsorvezetőről azt már megtudtuk, hogy miért nem vetkőzik fürdőruhára, vagy épp mit gondol a botoxolásról, illetve Bochkor Gáborral a hétköznapjaiba is beletekinthetünk már.Most a szerelmi élete került terítékre a Micsoda Nők! című műsorában, ahol ezúttal a plátói szerelemről kérdezte a vendégeit.Dér Heni elárulta, hogy ő egykor a tanára iránt táplált érzelmeket, ami nem talált viszonzásra. Nem úgy Várkonyinál, akinek viszonzásra talált a szimpátiája.-Én össze is jöttem vele. Ha évig együtt voltunk - vallotta be a műsorvezető.