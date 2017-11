Tátrai Tibor elmondta, miért lett rosszul szeptemberi koncertjén

Törőcsik Mari: a szeretet életben kell, hogy tartson

A Nemzet Színésze, Törőcsik Mari ma ünnepli születésnapját. A művésznőt a jeles napon a Nemzeti Színház társulata egy meglepetéssel köszöntötte fel délután a szombathelyi Markusovszky kórházban - olvasható a színház honlapján.

A társulat tagjai személyes üzeneteket írtak Törőcsik Marinak, valamint egy közös köszöntést is megfogalmaztak: "Drága Mari!A Nemzeti társulata nagy szeretettel gondol Rád születésnapodon. Isten éltessen Téged, az örökifjú színésznőt - várunk vissza a színpadra, hogy játékoddal további örömet szerezzél nekünk is, a közönségednek is....