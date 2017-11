Törőcsik Mari: a szeretet életben kell, hogy tartson

A társulat tagjai személyes üzeneteket írtak Törőcsik Marinak, valamint egy közös köszöntést is megfogalmaztak:"Drága Mari!A Nemzeti társulata nagy szeretettel gondol Rád születésnapodon. Isten éltessen Téged, az örökifjú színésznőt - várunk vissza a színpadra, hogy játékoddal további örömet szerezzél nekünk is, a közönségednek is. Amit szeretünk, abban a lelkünk van - mondtad nem olyan rég Luka szerepében a Nemzeti Színház színpadáról. A mi lelkünk Tebenned van, drága Mari!Mielőbbi gyógyulást kíván a Nemzeti teljes társulata!"A Nemzet Színészét Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György telefonon köszöntötte fel az Úri muri próbájáról.Törőcsik Mari is üzent a társulatnak:"A Nemzeti Színház társulatának üzenem, beleértve mindenkit a pincétől a padlásig, a műszaktól a takarítókig: részint nekik is köszönhetem, hogy még itt az ágyban fekszem és beszélek. Annyi szeretetet kaptam tőlük, ami életben kell, hogy tartson. Talán azt is megérem, hogy még egyszer színpadra állok.Egyszer nevetve felszóltam a műszaknak: nem azért dicsérgetem magukat, hogy éppen csak örömet okozzak, hanem ha rám esik valami, akkor nekem végem van - úgyhogy jókat röhögtünk.Hogy mondjam... nincs ennél több. Mindjárt sírva fakadok! Nagyon szeretem a Nemzeti Színházat a pincétől a padlásig."