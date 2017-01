Trumptól elveszik a telefonját?

Meghalt Kékes Zoltán, a Dolly Roll vezetője

67 éves korában Kékes Zoltán, becenevén Sziszi.

Az énekes, gitáros, előadóművész 1973-1983 között a Hungária együttes tagja volt. 1983 óta gitárosa, vezetője és egyben menedzsere is a Dolly Rollnak. Tagja volt a legendás rock and roll csapatnak, birtokosa több tucat arany- és platinalemeznek. Játszott többek között a Rock and roll party, a Hotel Menthol, az Aréna, a Vakációóó...