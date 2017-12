VV Éva: tanúim vannak, hogy Havas hazudik

"Rengeteg támadást kaptam, de ezeket már megszoktam az évek során. Ugyanakkor szeretném tisztázni, hogy tanúim is vannak arra, hogy Havas Henrik személyi asszisztense voltam. Henriknek volt egy Krisztián nevű sofőrje, aki mindenhova furikázta őt, és szintén tudott rólam. Havas még Liptai Claudiának is úgy mutatott be, mint a személyi asszisztensét, de amikor műsora volt a Story TV-n, a felvétel után ott is mindenki az asszisztenseként ismert meg. Nem tudom, hogy nem képes emlékezni erre. Ráadásul sem apám, sem egyik nagyapám sem volt téglagyár-igazgató"

Forrás: sztárklikk/Bors.hu

Havas a N1TV-ben reagált, azt állítja, hogy Éva soha nem volt a személyi asszisztense, és futó ismeretségük abból ered, hogy Baukó apukájával vagy nagypapájával, aki szerinte a békéscsabai téglagyár igazgatója volt, baráti viszonyt ápolt.Havas Henrik még azt is kifejtette, hogy Éva sztorija nemcsak szerinte, hanem szakemberek szerint is egy jól felépített hazugság, és sablonszövegekből állította össze.- mondta Baukó Éva a Borsnak.Havas Henrik az N1TV videó­jában azt is felemlegette, hogy hetekkel korábban Baukó azt nyilatkozta, őt nem molesztálta senki. Éva egy Facebook-videó­ban kifejtette, hogy ezt úgy értette, ha ő valamikor lefeküdt volna egy főszerkesztővel vagy befolyásos médiaszemélyiséggel, akkor már régen műsorvezető lenne.Havas Henrik munkaadója, az ATV azt közölte, hogy ugyan nincs napirenden a tévés felfüggesztése, de tájékozódnak az ügyben és figyelik az eseményeket. Leszögezték, hogy a szexuális zaklatás minden formáját elítélik, és ha bármely kollégájukról beigazolódna, hogy vétkes egy ilyen ügyben, nem tűrnék meg a csatornánál.