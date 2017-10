Zimány Linda lábujjhegyen vesz tejfölt, nehogy rövidnek tűnjön a lába

Emberségből jeles! Vért ad a HÉV vezetője is az elgázolt lánynak

Hello @halotopcreamery &128525; I'm homeeee finally&128525;&127846;&127846;&127846;&127482;&127480; lacaligirlwholefoodshalotopicecreamlovesunnyheatwavecalilifecalifornialosangeleslalovesummervibesvetements Linda Zimany (@lindazimany) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 24., 18:56 PDT

Szerző: Kátai B. Zsolt

A modellek Facebookra és Instagramra posztolt retusált fotóinak tömkelege okoz a tiniknél személyiségzavart, hiszen ezek hatására olyan képet alakítanak ki magukról, hogy ők nem elég jók, pedig a legtöbb esetben ezek csupán képszerkesztővel készített egyszerű hazugságok, a valósághoz nem sok közük van.Persze akadnak olyan "szerencsés emberek" - általában ők testesítik meg a hazai celeb fogalmát -, akik anyagi helyzetüknél fogva megengedhetik maguknak, hogy csak saját külsejükkel foglalkozzanak. Nem is érzik annak a súlyát, hogy ha csak a Gucci táskát, a wellness szállodákból posztolt csücsörítős képet, és konditermi fotóikat osztják meg a széles közönséggel, mennyi rajongó tiniben okoznak önértékelési zavart.Azonban ebben a képmutató világban sokszor már nem elég a szilikon vagy a photoshop sem, a közösségi oldalra posztolt fotón még a tejespultnál is lábujjhegyen kell állni, hogy vásárlás közben is kellően kecsesnek látszódjunk.Lelki szemeim előtt látom, ahogy Zimány Linda ágaskodva készíti otthon a habarást, vagy pakolja a szennyest a mosógépbe. Bizonyára így elég fárasztó lehet élni...