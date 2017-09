2014-ben győz az ellenzék!

Szerző: Ceglédi Zoltán

Valljuk be: kevesen számítottunk arra, hogy 2014 bukása után ilyen fantasztikus munkát produkál a baloldalinak mondott ellenzék. Láthatóan pontosan leszűrték minden tanulságát az előző országgyűlési választáson elszenvedett kudarcnak, és kiküszöböltek minden hibát, ami a Fidesz kétharmadához vezetett.2017 őszén már látszik, hogy fél év múlva jöhet a dicsőséges 2014-es győzelem.Külön büszke vagyok a Magyar Szocialista Pártra, hiszen míg korábban Mesterházy Attilát, majd Tóbiás Józsefet is elárulták, most hiba és rés nélkül zárkóztak fel Botka László mögé. Tehették is, hisz a miniszterelnök-jelölt egy reális, végrehajtható programmal jelentkezett: a Gyurcsány nélküli, de a DK-val közös lista olyan világos, logikus, sikert garantáló ötlet, mint a csuda.Helyes ugyanakkor, hogy láthatóan minden lépést előre megterveztek, ezért is nem beszél ki a pártból senki. Ha a Fidesz fizetne neki, akkor sem! Az MSZP politikusai nem az MSZP-t szidják a tévében, cikkekben, rádióban - fura, de míg más pártnál ez természetes, a szocialistákat ezért dicséret illeti. Régen nem így volt, de most végre nem a sajátjaikat gyilkolják, éljen!Dicséretes aztán Gyurcsány Ferenc és a DK önmérséklete is. Más talán arra biztatta volna az MSZP volt elnökét 2009 után, hogy legyen kizárólagos célja korábbi pártja tönkretétele, majd a romok visszafoglalása, adott esetben a fideszes propagandasajtóval is összejátszó szennyblogokat működtetve; ezért is fantasztikus, hogy Gyurcsány nem ezt az utat választotta.Szépen is néznénk ki, ha a DK-s politikusok szállítanák a Ripostnak meg a Lokálnak a Botkát lejárató kamuhíreket! Micsoda nonszensz lenne, ha e politikusok saját oldalukon, meg álneves blogjaikon tízből kilenc posztban Botkát gyaláznák, egy béna csücsörfotóval "bizonyítva", hogy diktátor.Jó, hogy nem így van, hiszen biztos szólnának a kommentelők nekik is, ahogy nálam teszik, amikor néha a Fidesz mellett az ellenzéket is kritikával illetem. De nem most, most dicsérem őket.Ahogy jó az is, hogy 2014-től eltérően most nincsenek abszurd, nullaszázalékos, de a tévébe bérletet váltott, egyszemélyes kamupártok és politikusok, akik persze harsogják az összefogósdit; és nincsenek komikus "egyeztetések", ahol a nullaszázalékos meg a háromszázalékos a tenyerébe csap a hétszázalékosnak, hogy akkor ezzel az összefogós húzással szinte meg is van verve az ötvenkétszázalékos.Rengeteget fejlődtünk e téren is. Most nem akarja senki megüzenni valódi pártoknak, hogy milyen virtuális, csak a Facebookon létező semmiknek "adják át" a szavazóikat, de rögtön.Helyes, hogy a programokról, a pozitív üzenetekről folyik a vita és a kampány. Arról, hogy az ellenzéki pártok egyikére vagy másikára voksolva miért lesz jobb a polgároknak - nem pedig arról, hogy kit gyűlölök annyira, hogy egy kanál vízben meg tudnám fojtani TEHÁT fogjon össze velem.Pontosan lehet tudni, hogy ha ez a párt kerül hatalomra, akkor így adózunk majd, ha az, akkor ilyen lesz az egészségbiztosítási rendszert, amaz pedig így tartaná itthon a képzett munkaerőt. Időben eldöntötték a szervezeti kérdéseket, nem húzták-halasztották, legalább két éve minden szavazó pontosan tudja, hogy milyen logók, nevek, pártok és jelöltek lesznek a szavazólapon. Volt idő megszokni, megtanulni, a nyilvánosságban felépíteni.Abszurd is lenne, ha még ezt se tudnánk, sőt, most akarnák a választási rendszert is megváltoztatni, hogy végképp ne legyen idő egy rendes kampányra, az emberek elérésére. Mondom, kiválóan áll az ellenzék.2014-ben súlyos kudarcot szenvedett, de megértette a kudarc okait, és mára már mindegyiket ki is küszöbölte. Ezért is tudom egészen biztosan: jövőre, tehát 2014-ben a Kormányváltó Összefogás legyőzi Orbán Viktort! 2014 hibát megértve, 2014 elszúrt politikájából tanulva, jövőre, 2014-ben már simán győznek.