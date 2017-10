Az MSZP utáni reményekről

Szerző: Ceglédi Zoltán

Olyasmit jelenleg még az MSZP elnöke vagy bármely vezetője se merne mondani, hogy a szocialisták a következő időszakban (illetve, ha így folytatódik, bármikor) a korábbinál vonzóbbak lesznek a szavazók számára. Mondjuk eddig se a szocialisták akarták legjobban az MSZP sikerét, de ebbe most ne menjünk bele. Inkább gyorsan fussuk át, kik számolhatnak Botka elárulását és lemondatását követően az MSZP-ról lehasadó, illetve bizonytalan, de potenciális szocialista szavazók újkeletű érdeklődésével, bizalmával.A Jobbikkal kell kezdeni. Ez a párt a Fidesz természetes kihívójának pozíciójáért vívott küzdelemben maradt (egyelőre) egyedül. Ma Vona Gábor pártja a legnagyobb ellenzéki erő, egyértelműen a második a sorban. Mindazok, akiket megfertőzött az elmúlt évek összefogósdi ostobasága, miszerint minden mindegy, csak Orbánnal szemben, jó hangosan kiabálva kell szavazni, és eddig esetleg a szocialisták környékén voltak, már vonulnak is a Jobbikhoz. Vona az MSZP bukása után tehát a legnagyobb ellenzéki párthoz csapódó, ex-MSZP-s elvtelenekből épülhet.Botka kinyírása alapvetően DK-s érdem. Mint azt bizonyára mondtam (írtam) már, minden politikai szituáció megfejtésére van megfelelő elv, idézet a Keresztapa környékén. Jelen helyzetre a "Don nem ölhet Dont" az adekvát - azaz lehet ugyan a közeg hálás Gyurcsány Ferencnek Botka László likvidálásáért, de fel sem merül, hogy e konfliktus egyik szereplőjét a másikra cseréljük. Nagyot még nem ezzel lehet nyerni. A közösség magabiztos nyugalmat, pozitív üzeneteket igényel. Gyurcsány ezt pontosan tudja is (ellentétben némely borvirágos, sikertelenségébe és nyugdíjazásába belezakkant szárnysegéddel), ezért készíti elő kiegyensúlyozott, visszafogott kommunikációval az MSZP 2018 utáni lenyelését. A DK már ma is nőhet 1-2 százalékot, de az igazi nyereség az lehet, ha előnyös választási megállapodást köt a széthullott MSZP-vel, majd a választások után a maradékból is több szocialista politikus, illetve szavazó "rájön", hogy tulajdonképpen DK-s.Sokkal gyorsabban nyit teret az MSZP-s kudarc az LMP-nek. Aki balra akar szavazni, az a szocikról lehullva Szél Bernadett elé eshet. A párt jelenlegi vezetése egyértelműen ellenzéki (végre!), tehát nem akarja előadni, hogy a Fidesz tulajdonképpen semmi különöset nem tesz, csak kormányoz. Szél és Hadházy pontosan és érti és helyén kezeli az elmúlt hét évet, ami nem olyan, mint 1990-2010 között volt. A jelen: történelmi helyzet. Ha nagyon-nagyon jól dolgoznak, az LMP lehet egy-két ciklusra "a" baloldali párt Magyarországon. Ehhez 2018-ban meg kell előzni az MSZP-t és a DK-t is, magába olvasztani minden olyan politikai erőt, amely önmagában életképtelen, de fontos erényei és erősségei vannak, és fölfelé nyitott pártként minél több lecsorgó szoci szavazót elkapni. Erre most, az MSZP válságával, az utolsó fajsúlyos szoci arc eltűnésével esély nyílik - de sokkal keményebben kell dolgozni, mint 2010-ben, amikor a volt SZDSZ-es szavazók még simán, a Jobbikkal versenyt liberálisozás dacára is odaszavaztak, és kizárólag nekik köszönhetően bejutott a párt.Az újra összeállt Együtt-PM (tudom, hogy már csak P, de mindenhol így jelent meg) annyival van könnyebb helyzetben a szoci válság miatt, hogy most nem izélgethetik őket, hogy rajtuk múlik az ellenzék sikere. Plusz kevéske szavazóik közül mindazok, akiknek másodlagos preferenciája az MSZP volt, most könnyebben szavaznak mégis ide. Ezzel együtt is még csak feles a buli: vagy a már említett LMP, vagy a most tárgyalandó Momentum kell a túlélésükhöz. Illetve... a politika attól szép, hogy ha holnaptól mindkét párt felszántaná az országot, ami azt jelenti, húzzuk ezt alá háromszor, hogy Karácsony Gergely erre igent, és a többi hatszáz összefogás-variációra meg nemet mond, tehát ezt, csak ezt, és kizárólag ezt intézi mostantól a P társelnöke, és kutya keményen kampányolnak, és mennek faltól-falig, akkor, fene tudja, még akár el is érhetnének 5 százalékot egy választási párttal. Ha Karácsony Gergely csak itt, csak ebben van. Tehát nem máshol is még talán, meg egy harmadik formációban is esetleg, hanem csak itt van Karácsony Gergely. Tehát itt, ebben. Csak itt.Az aktuális MSZP-s kudarc hosszabb távon pedig a Momentumnak kedvezhet. A racionalitás nevében itt is el kell mondanom, amit mindig: az nem igaz, hogy jövőre az önálló listával és önálló egyéni jelöltekkel felálló Momentumnak esélye van egyedül megnyerni a választást. Nincs, pont. Ma nincs olyan forgatókönyv, hogy egyedül több mandátumot szereznek, mint a Fidesz és a Jobbik és baloldali pártok összesen. Ennek a pártnak egy 2018-ban elrugaszkodó, alulról nyitott szervezetté kell válnia, amely 2022-ben már képes saját, nem gebinben szerzett szakpolitikai válaszokkal jelentkezni, vezetői belenőnek a harmincas, aktív korosztályba, de övék lesz az elérés az első választókhoz, az egyetemistákhoz és fiatal felnőttekhez is. Az MSZP megroppanása egyszerre segít nekik a szakértői imázs kisajátításában, és a pro-Európa üzenetek magukhoz kötésében.Végül pedig, ha van még bármi szusz, tenni vágyás, felelősség az MSZP-ben, akkor amolyan utolsó utáni lehetőségként ők maguk is lehetnek idővel nyertesei ennek a helyzetnek. Ha rendet raknak a pártjukban, ha felfedezik újra a kibeszélés helyett az összetartás előnyeit, ha egyikük sem bizniszel a Fidesszel, ha, ha, ha... nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv.A többiek viszont húzzanak bele.