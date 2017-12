De ugye, be fogsz járni?

Szerző: Ceglédi Zoltán

Féltucat képviselő volt jelen, pedig nem piszlicsáré ügyekről esett szó. A Kúria elnökének beszámolóját, majd Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, illetve Polt Péter legfőbb ügyészt hallgatta meg az Országgyűlés.Tudják, igazságszolgáltatás, utolsó védvár a jogállami maradéknak, fideszesnek tűnő ügyészség, töpörödő demokrácia, ilyenek. Hatan! Alig három százalék! Ha a legutolsó község képviselő-testületének a fele nem jelenik meg egy ülésen, az csak addig tart, amíg ezt megállapítják. Ha a megfelelő létszámmal megkezdett ülésről az ezt biztosító képviselő kimegy egy cigire, akkor ezt rögzítik a jegyzőkönyvben, és onnantól érvényes döntést hozni nem lehet.Ez meg a parlament. Szép, pártpolitikai törésvonalakon átívelő összefogás hozta el a helyzetet, hogy tesznek az egészre.Kormánypárti oldalon a törvényhozás elleni, folyamatos erőszak: egyéni képviselői indítványokkal kikerülve az egyeztetést, némethszilárdista ököljoggal szétverve a bizottsági munkát, az utolsó pillanatban beadott, pontosítás helyett új normaszöveget alkotó módosításokkal tette tönkre a parlamenti munkát. A sok méla, bamba gombnyomogató, aki nem is tudja, miről fog szavazni. És mindehhez a szemlélet, a beszédmód, a törvényalkotási folyamat degradálása. Nekem ne mondják, a fene egye meg, hogy Szájer József vonatozás közben tud táblagépen összetapizni egy alkotmányt (alaptörvényt, azt se)! Ne köpködjék ki magukból a sok Lex Haver meg Lex Ellenség kreatúrákat, meg a Lex Még Többet Lopnánk És Még Jobban Eltitkolnánk gazemberségeket.Meg azok kormánypárti interpellációk!A másik oldalon meg, valljuk be, szintén ritka az elkötelezett képviselői habitus. Eleve, az nem bojkott, hogy nem járok be dolgozni, és ezért "csak" majdnem nyolcszázezer forintot kapok. Mandátumot át nem venni, visszaadni, a "velejéig rohadt rezsim" arcába vágni, az bojkott. Ez nem.De a vitanap kezdeményezéséről meg az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségéről lemondani, az se valami rohadt nagy ellenállás. Miközben lehetne úgy felkérdezni hetente a miniszterelnököt, fontos szereplőket, abból műsort csinálni, hogy a választók végre küzdelmet lássanak.Szétszaggatni az istrángot már a bizottságban. Szembesíteni a Fideszt azzal, mit tett az igazságszolgáltatással, ha már épp ők voltak műsoron. Beleállni abba, amitől a legjobban tart és amit a leginkább büntet a hatalom, kigúnyolni és leleplezni őket. Nem hagyni, hogy hazudjanak. Igen, ennek vannak hátulütői, hogy akkor most méltassunk is olyat, aki megérdemli: Szél Bernadettnek 432 ezer forintjába kerül az, hogy Németh Szilárd mögé tartott egy táblát, "hazudik" felirattal. Aki meg be se megy, annak pont ma pittyeg a banki sms a fizetésről.A parlamentben küzdeni kell, vitázni kell, szakmai és politikai síkon is harcolni kell, vagy egyszerűbbet mondok: képviselni kell. Engem, minket. Ezért hívják az illetőt képviselőnek. És azt nem lehet a tévéstúdióból, nem lehet a betelefonálós műsorban, illetve oda befér más is, még én is - viszont országgyűlési képviselőből csak ez a 199 van, csak nekik rendelt jogokkal. Csütörtökön hatan voltak. A bennem felhorgadó pedellus ilyenkor már zárná is az ajtókat, hogy aki nem jött, már nem is tegye, aztán kihúzni őket a névsorból is, ide ne gyere többet, keress magadnak új foglalkozást. De ezt persze nem lehet, nem szabad. Javasolnék ellenben valamit!A 2018-as választási kampányban körbe fogják önöket udvarolni a politikusok. Lesznek fórumok, élő és közvetett találkozási lehetőséget. Tegyék fel minden jelöltnek ezt a kérdést:- De ugye, ha megválasztunk, be fogsz járni a parlamentbe?És vegyék fel a választ kamerával, telefonnal, vagy foglaltassák írásba. Aztán a következő "féltucatház" idején elő lehet venni ezeket, és az arcukba vágni.