Fideszesek: simán lehetnétek zöldek!

Szerző: Ceglédi Zoltán

Most, hogy a Fővárosi Közgyűlés megpróbálja a népszavazás megfúrásával kimódolni, hogy mindenképpen kopár betonsivataggá csúfítsák a Római-partot, közben szépen pusztítják a Városligetet, a vizes vébé dúlását is folytatva, zúdítják a szűretlen-tisztítatlan szennyvizet a Dunába, és még ezer más, szó szerinti szemétség, szóval kérdezzük már meg: muszáj ezt?Nem, nem költői kérdés, komolyan gondolom. Szilárd meggyőződésem ugyanis, hogy a Fidesz simán lehetne az egyik legzöldebb formáció. Semmiben nem korlátozná a fontos céljaikat, vagyis a demokrácia lebontását és a lopást.A mindenkinek mindent kötelezően előíró, akarnok hatalomgyakorláshoz simán passzolna egy csomó zöld elem. Betiltani a nejlonzacskót, kötelezni a faültetésre minden szereplőt, erre meg arra terelni az autókat, csupa-csupa olyan elem, aminél lehet parancsnokként pózolni, és még jó is.Mennydöröghetne Németh Szilárd a sorosista benzinfalókról, magyarázhatná Gulyás Gergely, hogy hát tulajdonképpen úgy is lehet nézni, hogy a kapitalizmus mankója a szénhidrogén, a magyar metódus viszont napot, szelet és vizet hasznosít, nincs itt semmi konfliktus, csak máshogy csökkentsük a rezsit.Szijjártó grimaszolva szimatolhatna külföldön, hogy milyen rossz a levegő, bezzeg magyar honban, ahol füstmosó van a gyárak kéményein! Rogán újrapapírra nyomtatná a nemzeti konzultációt, Kövér László pedig ráoltaná a villanyt a parlamentben az újságírókra, majd kérdezhetnek, ha süt a nap, ne pazaroljanak.És rengeteget lehetne "zölden" lopni is, nézek immár Lőrinc barátra. Napkollektorok, hahó! Rohadt drágák még mindig, és rengeteg tető meg pusztaság van, amit ki lehetne velük tapétázni. Az EU már egy csomó trükköt megtanult, nem ad pénzt arra, amiből túl sokat loptak - de erre még jutna.Fák! Mindenféle növények! Nem egyszeri beruházás, hiszen telepítés után ezeket gondozni kell, nő és nő, egyre több a dolog vele. Rengeteg pénz. Aztán: abból nem lehet pénzt lopni, hogy átmegy az autó Pestről Budára - de sétálóutcák létesítéséből? Hm? Belváros Szíve és Pénztárcája Program? Vagy a pöfögő-füstölő buszok helyett csupa elektromosat, hát micsoda durva lopást lehetne ebből kerekíteni! Meg a négyes metrót meghosszabbítani (ha támadják, akkor Tompáig), és elkezdeni az ötös-hatost. Rengeteg pénz.Biotermények, biogazdaságok, sokkal drágább agrármeló, mint a hagyományosan lopható.Igen, a világ boldogabb-szerencsésebb vidékein a zöld gondolattal jellemzően a jobboldali pártok valóban kritikusabbak, aminek az a magyarázata, hogy a kapitalizmus, a piaci verseny, a termelés egyik korlátja a fenntartható, környezettudatos politika.A klasszikus jobboldal számára gyakran fontosabb a gazdasági teljesítmény, mint annak környezetre gyakorolt hatása. De ugye, azt nem gondolja senki, hogy a Fidesz jobboldali, pláne kapitalista párt lenne.Sugárban hánynak a piaci versenytől, legfőbb szempontjuk, hogy ne a legjobb, hanem a leglojálisabb (és/vagy családtag) ajánlattevő nyerjen. Egy doboz gyufa árát alig hajlandók a piacra bízni, ahogy azt sem, hogy ki és hol áruljon cigit.Naponta találnak ki új és még újabb módszereket arra, hogy ne ott, ne akkor és ne annyiért vegyek kiflit vagy trikót, mint kedvem tartaná. Akkor pedig már, kedves fideszesek, simán lehetnétek zöldek is.Ugyanúgy lehetne parancsolgatni, ugyanúgy lehetne lopni, csak közben nem fulladnánk bele a szemetünkbe, az unokáitok gázálarc nélkül is ki tudnának menni hatvan év múlva is az utcára, legalább ebben jobb hely lenne Magyarország. Nyilván, persze, az meg még sokkal jobb lenne, ha nem lopnátok és zsarnokoskodnátok, de erről egyelőre nem is álmodok.