Gyurcsány Ferenc és a határon túli magyarok

1.Veszít-e szavazókat Gyurcsány Ferenc belföldön a kampány miatt?

2.Veszít-e szavazókat Gyurcsány határon túl?

3.Mozgósít-e ezzel a Fidesz mellett, az ellenzék ellen a határon túl?

4.Tud-e bármit korlátozni, megvonni a határon túli magyarok körében Gyurcsány?

5.Miért van ekkora balhé ebből?

Szerző: Ceglédi Zoltán

Gyurcsány Ferenc a héten kampányt indított a határon túli magyarok választójoga ellen. A téma és a főszereplő okán is hatalmas zaj keletkezett a politizáló nyilvánosságban. Lenne pár kérdésem, illetve állításom nekem is.Szinte kizárt. Aki ma DK-s, az annak tudatában szavaz Gyurcsány pártjára, hogy annak elnöke 13 éve következetesen a szavazati jog ellen foglal állást. A 2004-es népszavazás végére bele is állt a NEM-be, és azon kevesek egyike volt, aki a parlamentben is e jog megadása ellen szavazott. Tudható az álláspontja. Másrészt pedig a DK mai tábora már sok kanyarban, fordulóban követte a pártelnökét (kell-e közös lista, legyen-e /maradjon-e egykulcsos adó stb.), nem ilyen tartalmi ügyek tántorítanák el a Dk-tól.Mihez képest? Álljunk meg egy pillanatra, és a kedves olvasó próbálja meg megtippelni, hogy hány szavazója volt e körben a baloldali összefogásnak (tehát az MSZP-nek, DK-nak, Együttnek, P-nek és Fodor Gábornak) összesen! Hányan szavaztak a határon túlról összesen az összefogósdi pártokra 2014-ben? 1495-en. Összesen. Vajon nőtt ezek potenciális száma azóta? Vajon a DK-s "hányad" lett nagyobb, ha igen? Ugorjunk.Óvatosan válaszoljunk! Olvastam én is a hirtelenkedést, hogy majd pont válaszul, "bosszúból" szavaznak a Fideszre olyan határon túli magyarok, akik egyébként nem is akartak szavazni, mert nem tartják fontosnak és/vagy legitimnek, hogy ebbe beleszóljanak, de így igen! No de ez nem pont Gyurcsányt igazolná vissza, hogy van egy növekvő szavazói réteg, amely döntése negatív következményeit nem viseli, ellenben felelősség nélkül, érzelmi alapon belepiszkálhat egy tízmilliós közösség jövőjébe? Szerintem ne érveljünk azzal, hogy bizony, pont olyanok ezek az emberek, mint a szavazati jogukat kritizáló sztereotípia sugallja, és direkt kiszúrásból szavaznak át hozzánk. Inkább maradjunk a felelősen döntő magyar testvéreink képénél. Mindenkinek jobb úgy.Semmit. Kétharmad kéne hozzá. De egy megspórolt, agyonnyomott, gyávaságból és számításból végig nem vitt vitát emel be a nyilvánosság fórumaira. Hogy ezt miért nem Gulyás Márton nyolcpárti választási javaslatának vitájánál tették meg, azt nem tudom, ahogy azt sem értem, hogy a Momentum végül mit is akar, hisz előbb előjöttek egy saját választási koncepcióval, majd aláírták Gulyásét, most meg még ahhoz képest is több jogot, egyéni körzetet is adnának határon túlra. A háromból melyik a Momentum valódi véleménye? Mert egy biztos: az ellenzék javaslataiból nem lesz új választási rendszer 2018-ra. Aki mást hazudik, egyszer majd el kell számoljon a lelkiismeretével. A vita, a szakmai, politikai és erkölcsi érvek lennének fontosak, de valahogy mindig ezeket spórolják meg a parádézás javára.Mert nem beszéltük meg. Volt egy elhibázott ütemezéssel és tartalommal feltett népszavazási kérdés 2004-ben, ahol a magyar választók nem egyeztek bele a tömeges honosításba. Utána erről nem beszéltünk. A Fidesz előbb Mikola szájával elárulta, hogy a "húsz évre bebetonozáshoz" kellenek a határon túli szavazatok, majd Martonyi szájával letagadta, hogy szavazati jogot is adna, végül mégis így történt. És nem lehet a Fideszre leadott választási voksot minden, azóta hozott döntésre ráhúzni, hogy "akkor erről is szavaztunk, egyben". A vasárnapi boltbezárást se döntöttük el: pont, amikor szavazhattunk volna róla, a Fidesz inkább eltörölte az egészet.Azért van ez a balhé, mert a Fidesz a kétharmados hatalom birtokában már nem hajlandó megkérdezni a véleményünket. Könnyen belátható, hogy ha Orbán Viktor kezdeményezett volna egy újabb népszavazást, mondjuk 2010-ben, tiszta, őszinte beszéddel, hogy a tét az állampolgárság és szavazati jog, és a nép úgy dönt, hogy mindezt megadja, akkor ma semmi balhé nem lenne. Ez maradt el.