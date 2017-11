Kormányzati kamuturné

Szerző: Ceglédi Zoltán

Kampány van, turnékörúttal járják a Fidesz prominensei az országot. Mindenhol a helyi ember a csali, a mi Pistánk, Arankánk vagy Lajosunk, akarom mondani, a képviselő úr és hölgy, aki mindközönségesen bujkálni szokott a nép elől, amikor megkérdeznék, hogy az út, a kórház, az iskola, az miért pusztul, ha Pistámék vezetik az országot hét és fél éve. Mindjárt nyolc lesz a mi elmúltnyolcunk, és csak a rohadás meg a lopás megy. Szóval úgy általában nem lehet kérdezni, elérni sem, de most itt van, és rögtön hoz magával fővárosi vendégművészt is, Kubatovot, Sesztákot, Pintért (sajnos Sándort, nem Bélát), és vele egy faltól-falig hazug, büdösen rasszista vetítést.Ibrányban például Seszták Miklós fejlesztési miniszter volt a kormánypárti Vinnai Győző sztárvendége, és a Magyar Nemzet tudósítása szerint előbb arról mesélt, hogy Cardiffban járva hetven kaftános férfi körbevette őt ("meglett férfiak szoknyában"), majd egy húszas csoport üldözni is kezdte Hogy miért, azt nem tudtuk meg - mármint, hogy mit hazudott volna a fejlesztési (WTF?!) miniszter a motívumról. Mert hazudott volna, hisz már az eleve teljesen kizárt, hogy Seszták Miklós valóban hetven kaftános férfi gyűrűjében, majd húsz által üldözve kalandozott külföldön, hovatovább hátrafelé nyilazva. Ez pont annyira igaz, mint a miniszter másik állítása, miszerint Bécsben "nincs kávézó, ahol ne ülne legalább három-négy lefátyolozott arcú nő". Seszták Miklós hazudik a külföldi viszonyokról. Visszaél azzal, hogy Ibrányból viszonylag kevesen járhattak már Cardiffban, sőt, talán Bécsben sem olyan sokan. Visszaél azzal, hogy nem biztos, hogy ebben 6700 fős, rétközi településen az ő fórumára összegyűlt közönség a legtájékozottabb a világ dolgaiban. Sőt! Pártja és kormánya tesz azért, hogy Ibránytól Komlóig minél kevesebbet tudjanak a világról. Ezért indított Hoffmann Rózsa hadjáratot az angol nyelv iskolai tanítása ellen, nemzetközi hírek, hahó, ezért ölik vagy prostituálják a sajtót, ezért adják át az orosz titkosszolgálatnak és propagandának a terepet.Aki pedig harcba akar szállni velük, az itt kezdje a dolgát. Ne a mindenféle összefogós technikai handabandával. Találjon utat az emberekhez, meséljen nekik a valóságról, és annak mentén szervezze őket közösséggé. A Fidesz butít és hazudik. Hazudik Ibrányban, hazudik az óriásplakáton, a tévéhirdetésben, hazudik soktucatnyi minyon szájával és nevévre vett, vagy névtelenül között propagandaírásával. Aki pedig ma ellenzékből arra épít, hogy változatlan feltételek mellett, egy hirtelen helycserével ő kerül majd hatalomra, csak rá kell jönni a választástechnikai "mestertervre", az csalódni fog: ebben mindig a Fidesz lesz jobb. Csak az tud felülkerekedni, aki nyakába veszi az országot, és megy a miniszter úr után, a mindenféle kamuelvtársak nyomán, és ugyanazoknak, ugyanott elmondja, hogy valójában mi a helyzet. Hogy például szeretnél te olyan kávézóban ülni, olyan fizetéssel, ahova a miniszter csadoros csajokat hazudik. Ez a feladat, de rögtön: okosan és igazat mondani az embereknek, minél több csatornán, ami csak van és lehet; szigorú elvek mentén, nem hazudni, nem kötni rossz kompromisszumokat, nem sutba dobni a fél évvel azelőtt még nagy garral hirdetett terveket.Hazugságban és butításban ugyanis mindig Habony és Rogán csapata lesz a jobb.