A depresszió már az anyaméhben kezdődhet

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A szakértők úgy vélik, hogy a stressz-hormonok magas szintjének behatása az anyaméhben hosszú távú hatást gyakorolhat a magzat agyára. A kutatók ezért azt javasolják, hogy szűrjék a várandós nőket a depresszióra, és szükség esetén kezeljék őket a betegség ellen, hogy ne örökítsék át gyermekükre a betegséget - írja az Ötvenentúl.A British Journal of Psychiatry szaklapban közölt kutatás során több mint 100 brit családot vizsgáltak, és az eredmények azt is kimutatták, hogy azok a gyermekek, akiknek édesanyja depresszióban szenvedett a terhesség alatt, nagyobb valószínűséggel vannak kitéve különféle zaklatásoknak és bántalmazásoknak.Ezek a bántalmazások nagyobb valószínűséggel származtak más családtagoktól és a gyerekek kortársaitól, mint saját édesanyjuktól, ami arra utal, hogy az anya-gyerek kapcsolatban bekövetkező változások sebezhetővé teszik a gyermeket az ilyen hatásokkal szemben.Bár a szülés utáni depresszió közismert rendellenesség, körülbelül minden 12. nő a terhesség alatt is szenved a betegségben. Dr. Susan Pawlby, a King's College London kutatója így nyilatkozott az eredményekről:"Érdekes módon azt nem mutattuk ki, hogy az édesanya depressziójának behatása a szülés utáni időszakban hozzájárulna az utód depressziójának kockázatához. Ez arra utal, hogy a terhesség alatti depresszió sajátságos környezetet hoz létre a kockázat átviteléhez a következő generációra."Munkatársa, Dr. Dominic Plant azt reméli, hogy a kutatás segít majd eldönteni az antidepresszánsok terhesség alatti alkalmazásával kapcsolatban, és kihangsúlyozza a depresszió kezelésének elmulasztásából eredő káros következményeket.