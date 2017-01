A gondolatok hizlalhatnak

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A friss baconös szendvics és a sütőben lévő pite illata csak két képzet azok közül, amelyek megindítják a nyálelválasztásunkat. Nem mindegy azonban, hogy mennyire élethűen tudjuk megjeleníteni magunk előtt ezeket az illatokat, hiszen jelentősen befolyásolhatja a testsúlyunkat - írja az Ötvenentúl Két különböző kísérlet során is bebizonyosodott, hogy minél jobb valakinek a képzelőereje, annál magasabb a BMI-je.Az összefüggés hátterét egyelőre nem sikerült tisztázni, ám a szakemberek gyanúja szerint az élénk képzelőerő növeli a sóvárgás veszélyét, emiatt a fogyasztás gyakoriságát is."A mentális képalkotás rendkívül fontos a sóvárgás kiváltásában" - fogalmaztak a Yale Egyetem orvosi iskolájának munkatársai. "Mivel az elhízottak gyakrabban sóvárognak étel után, feltételeztük, hogy a képzelőerő kapcsolatban áll a sóvárgással és a magasabb testtömegindexszel is. Ennek alátámasztására két különböző mintán bizonyítottuk be, hogy a magasabb BMI-vel rendelkezők által lefestett mentális képek sokkal élénkebbek" - folytatták a szerzők.Az Appetite című szakfolyóiratban megjelent tanulmányhoz végzett első kísérlet során 27 főt kértek fel, hogy töltsön ki három kérdőívet a mentális képalkotási képességeire vonatkozóan. Az első két kérdőív nem ételek illatának előhívására vonatkozott, a harmadik pedig kifejezetten ételekére.A résztvevők elképzelték például a frissen sült kenyér, a keksz, a pattogatott kukorica és a grillezett csemegék aromáját, aztán pedig értékelték az érzetet egy skálán."A várakozásoknak megfelelően a magasabb BMI-vel rendelkezők jobban el tudták képzelni az ételek illatát és ízét a többieknél, míg nem ételek esetében nem jeleskedtek" - összegezték a kutatók.A kísérletet aztán másik 57 emberrel is megismételték, ahol hasonló eredmények születtek.