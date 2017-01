A kamillatea fontosabb, mint hittük?

Forrás: Sztárklikk/Life.hu

Az eredmények alapján azok a 65 éven felüli nők, akik rendszeresen fogyasztanak a gyógynövényből készült italból, csaknem harmadával szorítják vissza a korai halálozás esélyét. A férfiaknál viszont nem lehetett ilyen összefüggést megfigyelni. A szakértők szerint egyelőre nem világos, hogy a kamillatea miként hosszabbítja meg a hölgyek életét, illetve az sem, hogy miért csak az egyik nemre hat így - írja a Life.hu A kamilla az egyik legrégebb óta használt, legelterjedtebb gyógynövény. Rengeteg egészségügyi probléma ellen használják világszerte. Jelen kutatás során amerikai szakértők 1 677 latin származású férfit és nőt kísértek figyelemmel 7 éven át, és megfigyelték, hogyan befolyásolja annak fogyasztása a halálozást. A Hispanic Established Populations for Epidemiologic Study of the Elderly című felmérés keretein belül nyert adatok 65 éven felüli emberekre vonatkoztak az Egyesült Államok öt délnyugati államából, beleértve például Texas-t is.A résztvevők 14 százaléka ivott kamillateát, akik közül a nőknél 29 százalékkal volt alacsonyabb a korai halálozási veszély. Az összefüggés még a demográfiai jellemzők, az egészségi állapot és az életmód figyelembe vételével is fennállt. "Az eredmények mögött meghúzódó okot egyelőre nem ismerjük, és azt sem, hogy mi a nemek közötti különbség oka, ám tény, hogy a nők gyakrabban isznak kamillateát, mint a férfiak. Az eltérés talán a hagyományos nemi szerepeknek tudható be, mivel a nők általában nagyobb figyelmet fordítanak a hagyományos gyógymódokra" - magyarázta Dr. Bret Howrey, a Texas-i Egyetem munkatársa.