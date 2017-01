A méz rendkívüli hatásai

Mitől csoda a méz?

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

Gyönyörű színe az egész halvány ezüstöstől a sötétbarnáig terjed, és íze is ennek megfelelően gazdagon telt vagy virágosan könnyű. A méz sokoldalúságát nemcsak tápláló élelmiszerként élvezheted, hanem a szépségápolásban is.A mézet tartalmazó krémek, mézes testápolók és maszkok áldásosan hatnak a száraz, érzékeny bőrre, ugyanis a mézben található folyékony cukor elősegíti a felső szaruréteg optimális regenerálódását és védelmét. A méz antibakteriális hatása miatt kiváló pattanások, mitesszerek, kisebb karcolások, sebek kezelésére is. Kiváló gyógyír a cserepes ajkakra, a mézes fürdő pedig nemcsak ellazító hatású, de nyugtatja, ápolja is a bőrt - írja az Ötvenentúl A szinte aranyárban kapható méhpempő valóságos csoda: a fehérjén kívül háromféle B-vitamint, E-vitamint és egyéb, a szervezet számára hasznos anyagot tartalmaz. Remek erősítőszer, ezért időseknek, lábadozó betegeknek, illetve kimerültségben szenvedőknek különösen ajánlott.A propolisz (másnéven méhszurok) úgyszintén csodaszer, számtalan bajt orvosol. Külsőleg mindenféle bőrgyulladásra kiválóan használható, és mivel baktériumölő hatása van, a seb nem fertőződik el, hamarabb heged. Belsőleg előnyösen befolyásolja a belső elválasztású mirigyek működését, és a fogfájásra is kiváló.Tanulmányok kimutatták, hogy a méz kiváló természetes antioxidáns. Az antioxidánsok védik a bőrt a káros ultraibolyasugaraktól, valamint fiatalítják is azt. Az idő múlásával, a káros környezeti tényezők és vegyszerek hatására a bőr ellveszti a vízvisszatartó képességét, kiszárad és ráncossá válik.A méz magába szívja és megtartja a nedvességet. A bőrnek ahhoz, hogy megtarthassa finomságát, rugalmasságát és érzékiségét, nedvességre van szüksége. Megköti a nedvességet, ezzel feszessé, rugalmassá teszi a bőrt. A száraz, érdes bőrt kisimítja és puhítja. A benne található vitaminok, ásványi anyagok regenerálják a bőrt, így a fáradt, érzékeny arcbőr frissebb, fiatalosabb lesz. Önmagában is fokozza a vérbőséget, és nyugtatja a bőrt, ha nincs idő egy maszkra, a mézet kensz fel az arcodra, majd pár perc múlva lemosod.