A nőknek ez könnyebben megy

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

A kutatók szerint viszont utóbbiak is fejlődhetnek e téren, ha aktívabban részt vesznek a házimunkában.Ha a férj elfelejt tejet hozni a boltból, vagy nem emlékszik valamelyik családtag születésnapjára, talán nem az ő hibája - memóriája ugyanis "gyárilag" rosszabb a jövőbeni tervek kivitelezésére vonatkozóan. Nem arról van tehát szó, hogy ne figyelt volna oda a kérésre, egyszerűen csak elfelejtette - írja az Ötvenentúl A brit-olasz kutatócsoport egyelőre nem tudja, hogy a nők miért emlékeztetik magukat sokkal hatékonyabban, ám a lehetséges magyarázatok között szerepel, hogy felelősségteljesebben kell gondolkodniuk mind otthon, mind pedig a munkahelyükön.A felmérésben 100 férfi és nő vett részt, és többféle tesztet töltöttek ki, melyek a prospektív memóriájukat mérték.Nem meglepő, hogy a 15 és 40 év közötti alanyok annál nehezebben emlékeztek az adott teendő elvégzésére, minél távolabbi jövőben kellett azt megoldaniuk.A nemi különbségek azonban már sokkal érdekesebbnek bizonyultak. A nők sokkal hatékonyabban emlékeztek az eseményekhez kötött feladatokra, mintsem azokra, melyek csupán időponthoz tartoztak.A hölgyek a cselekvéssel járó teendőkre is jobban emlékeztek, mint azokra, melyek csupán arra vonatkoztak, hogy mondjanak meg valamit valakinek."Példa erre a való életből, hogy egyébként is a nőtől várjuk el, hogy beugorjon tejért a boltba munkából hazafelé jövet, és neki kell észben tartania, ha a családból valaki kölcsönkért egy könyvet, s eljön a visszaadás ideje" - magyarázta a szerzőként közreműködő Liana Palermo, a birminghami Aston Egyetem munkatársa, aki szerint a férfiak gyakorlással fejleszthetik a prospektív memóriájukat.Az eredmények a Quarterly Journal of Experimental Psychology című szaklapban jelentek meg.