A téli vitaminhiány elkerülhető

A vitaminok részt vesznek minden fontos anyagcsere-folyamatban. Szervezetünk csak néhányat tud maga előállítani, a többit táplálékainkkal kell felvennünk. Télen a fertőző légúti betegségek könnyebben terjednek, és a betegségek legyőzéséhez szükség van kellő mennyiségű vitaminra, hogy immunrendszerünk erős legyen.A megfázások elkerülése érdekében sok C-vitaminra van szüksége. A C-vitamin erősíti az immunrendszert, hozzájárul a vírusok és baktériumok elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó T-sejtek egészséges működéséhez. Mivel főzés során a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalmának nagy része elvész, a legjobb nyersen fogyasztani ezeket az élelmiszereket.Ha gyakran eszik kész ételeket, sokszor jár gyorsétterembe és kerüli a nyers zöldséget, gyümölcsöt, akkor különösen nagy szüksége van a C-vitamin pótlására. A napi igény fedezésére megfelel egy-két kiwi, két narancs vagy két pohár ribizlilé.A vitaminok részt vesznek minden fontos anyagcsere-folyamatban. Szervezetünk csak néhányat tud maga előállítani, a többit táplálékainkkal kell felvennünk. Télen a fertőző légúti betegségek könnyebben terjednek, és a betegségek legyőzéséhez szükség van kellő mennyiségű vitaminra, hogy immunrendszerünk erős legyen.Stresszes életet élők kezdjék a napot egészséges reggelivel, fogyasszanak müzlit, mogyorót, dióféléket, napraforgómagot. Ezek ugyanis sok B1-vitamint tartalmaznak. A B1-vitamin idegvédő, segít a stressz leküzdésében, a téli fényhiányos időszakban különösen nagy szükségünk van rá.A húsokban is megtalálható, nagyon jó B1-vitaminforrás a sertéshús és a csirkehús. A legegészségesebb választás a csirkemell, stresszes életmódúaknál nem árt, ha rendszeresen szerepelnek az étlapon a belőle készült ételek.Az autóvezetés, a számítógépezés, az olvasás nagyon megerőltető a szemnek, különösen a téli hónapokban, amikor rövidek a nappalok. Szürkületben már nehezen látunk, a képernyő előtt dolgozók gyakori panasza az égő érzés a szemben.A szemünk egészséges működéséhez A-vitaminra van szükségünk. Kiváló A-vitamin-forrás a sárgarépa, a sárgadinnye, a spenót és a tojás. Azoknak, akik keveset mennek a szabadba A D-vitamin azon kevés vitaminok egyike, amit szervezetünk nem tud előállítani. Ezért napi húsz percet napfényen kell tartózkodnunk, hogy szervezetünk kellően feltöltődhessen D-vitaminnal.Az időseknek, akik télen a hó és a jég miatt nem járnak el otthonról, könnyen kerülhetnek D-vitaminhiányos állapotba. A napsugarak mellett a D-vitamin más forrásból is pótolható: a heringfilé, a lazac, a gombák és a tyúktojás is kiváló D-vitaminforrások.Aki az ünnepek alatt felszedett kilókat még a téli hónapokban megkísérli leadni, annál könnyen kialakulhat vitaminhiány. A B6-vitamin nagyon gyorsan kiürül a szervezetből, ennek pedig idegesség, ingerlékenység, menstruációs panaszok, szájzug berepedés lehet a következménye. B6-vitamint tartalmaz a banán, a sörélesztő, a csirkehús és a lencse.Forrás: Webbeteg.hu