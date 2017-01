Aki keveset alszik, többet eszik

Forrás: Sztárklikk/Ötvenentúl/MediPress

A fáradtság ugyanis megváltoztatja a hormonműködést, ráadásul az érintettek étellel akarják növelni az alacsony energiaszintjüket - derül ki egy friss kutatásból.Aki nem tud ellenállni a sokadik tortaszeletnek, érdemes lehet végiggondolnia, eleget alszik-e. A Journal of Health Psychology című szakfolyóirat hasábjain megjelent értekezés szerint minél többet alszik valaki, annál többet eszik, és a szakértők az e mögött meghúzódó összefüggéseket is elemezték.Fáradtság esetén az éhségérzetet kontrolláló hormonok szintje is megváltozik - állítják a szerzők. A gherlin nevű "éhséghormon" termelődése például fokozódik a korábbi eredmények szerint. Emellett a jóllakottság jelzéséért felelős leptiné csökken. A fáradt emberek nagyobb érzelmi stressztől is szenvednek, ami megemeli az impulzív döntéshozatal, így a hangulatevés kockázatát, sőt az energiaszintjüket ugyancsak evéssel kívánják kompenzálni."Köztudott, hogy a táplálékbevitel több krónikus egészségügyi problémával is összefüggésben áll, úgymint az elhízással, a cukorbetegséggel és a szívbetegséggel is. A diéta gyakran a kezeléshez, vagy éppen a megelőző programhoz tartozik" - fogalmazott a két szerző, Alyssa Lundahl és Timothy D. Nelson, akik a Nebraskai Egyetem munkatársai.Hozzátették, hogy az elfogyasztott táplálék mennyisége biológiai, érzelmi, kognitív és környezeti tényezőktől egyaránt függ. Márpedig ezek mindegyikét jelentősen befolyásolhatja az alvás mennyisége.Noha az étrend kulcsszerepet játszik az említett betegségek megelőzésében és kezelésében, minden esetben figyelembe kellene venni mellette az alvásmennyiséget is. Szerintük olyan erős összefüggésről van szó, hogy az orvosoknak a diéta mellett az alvási szokások megváltoztatását is javasolniuk kellene a páciensek számára - írja az Ötvenentúl a MediPress cikke nyomán.