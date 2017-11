Elkészült Magyarország koleszterintérképe

Ötvennél is több szívátültetést végeznek évente Magyarországon

Forrás: MTI

A főorvos hangsúlyozta, hogy a térkép az összkoleszterinszintet mutatja, tehát a jó és a rossz koleszterint is. Az adatok szerint a gyerekeknél még jó a helyzet annak ellenére, hogy kimutatható öröklött rosszkoleszterin-szint is, 40-50 éves korban pedig már sokkal rosszabb a helyzet.A térkép arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenkinek tisztában kell lennie a koleszterinszintjével, ahogy a vérnyomásával is, mert a rossz koleszterin szoros összefüggést mutat az érbetegségek korai megjelenésével. Ha valakinek magas az összkoleszterinszintje, akkor testmozgással, életmódváltással, a táplálkozási szokások módosításával csökkenteni kell.