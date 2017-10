Én bevinném a Parlamentbe Józsi bácsit ágyastól, szagostól, pelenkástól!

Szerző: Havasi Gyopár

Valószínű ősellensége lehetett a víz és a szappan, mert a rühektől hemzsegő ruhái alatt, szél és nap cserzett bőréről darabokban gyűrődött le az anatómiai hámrétegen kérges fedőburkot képező retek. Az öntisztulás folyamata nem indult be a hajánál sem, így a bió zsír több rétegben felrakódva, viaszfényes kifutópályát biztosított a fejtetveknek.Abban a szagfelhőben mely könnyeket csalva szemünkbe 10 méteres körzetben belengte őt és környezetét, felmarta minden benne részesülő orrnyálkahártyáját. Azon méláztam, vajon mi a fenét keresek még itt ? Mert miközben én a torkomban fel-felbukkanó gyomrom tartalmát reményvesztetten próbálom benntartani, addig az egészségügy helyzetéért elkötelezett kormányunk azon vitatkozik az érdekvédelemmel, vajon elég lesz e nekem az a minimálbér 30 évnyi munkám jutalmaként.Ugyanannyi mint annak, aki tegnap kezdett dolgozni. Ugyanannyi, mint annak aki vállán semmi felelősség nincs. Ugyanannyi, mint aki nem viszi haza bónuszban a családnak a rühöt, tetvet és nincs kitéve mindenféle fertőzésnek.Legszívesebben bevinném a Parlamentbe Józsi bácsit ágyastól, szagostul, pelenkástul és kiírnék egy tendert, licitre bocsájtanám, ki mit és mennyiért lenne hajlandó megtenni abból, amit tőlem minimálbérért várnak el, (és akkor Józsi bácsit szorozzák meg 20-al).Már az is vicces, hogy ez egyáltalán vita tárgya tud lenni egy hiányszakmában, csak éppen nevetni nem tudunk rajta. De már bocsánat, ki és miből gondolja, hogy a fent leírt nem épp emberhez méltó helyzetek megoldását minimálbérért el lehet várni bárkitől is? Miért gondolják azt, hogy az ápolók nem ugyanolyan emberek mint bárki más és olyan testi-lelki sértéseket is kötelesek elviselni, amiért Önök már felháborodásuk felsőfokán lennének?Honnan veszik Önök a jogot maguknak, hogy megszabják,mennyi pénzért vagyunk kötelesek megtenni mindazt, amit Önök semmi pénzért sem csinálnának?Nem véletlen, hogy egyre kevesebb orvos és ápoló marad, hisz akinek módja és lehetősége akad, az elmenekül és mást választ, hisz a pályaelhagyás és a kivándorlás egy alternatív kifejezésmódja a tiltakozásnak. Ez nem tegnapi keltezésű probléma, hanem egy hosszú ideje elhanyagolt helyzet, előre megjósolt várható következménye. Sokan sokáig nem vették komolyan és nem foglalkoztak vele, és mostanára már el és kifáradtak akik kitartottak. Hiába akarják, nem fogják bírni.A méltatlanul alacsony bérezés, az egyre kevesebb szakember és a betegek által érzett és jelzett elégedetlenség között, ok-okozati összefüggés van. Minél több munka és felelősség hárul egy-egy emberre, annál kevésbé tud hatékony és minőségi munkát végezni. Ezt a válságot csak elmélyíti a bérfeszültség, amit régi és új dolgozók között generáltak a bértáblával. Ha ebben az országban vita tárgyát képezi , hogy a sok éve dolgozó ápolók bére elérje, netán meghaladja e a minimálbért, akkor tulajdonképpen nincs értelme tárgyalni.A tény ellentmond a kormány állításának, miszerint kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi dolgozók helyzetének javítására. Egy ország gazdasági fejlődésének mutatója, hogy a nemzeti össztermék (GDP) hány százalékát fordítja az egészségügyre. Magyar specialitás, hogy miközben különböző felmérések szerint a GDP növekedést mutat, addig az egészségügy a pénzhiány miatt hanyatlik. Az európai mezőnyben, a sereghajtók csoportjában is jellemzően a leggyengébbek közé tartozunk.Ha bevinném a Parlamentbe Józsi bácsit ágyastól, szagostól, pelenkástól, ahol ritmikusan skandálja a képviselőknek, hogy "mocskos ribancok, rohadjatok meg ", egy isteneset köpve mellé, vajon változna valami?