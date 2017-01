Erről árulkodik az elpirulás

Forrás: sztárklikk/Ötvenentúl

Egy új kutatás szerint a nők akkor pirulnak el, ha ösztradiolszintjük a legmagasabbra emelkedik, ami természetesen a termékenység jele. Az ösztradiol emelkedésének ártalmatlan mellékhatása, hogy az erek kitágulnak, így arcbőrünk kipirosodik - írja az Ötvenentúl Valószínűleg ezért kelendőek a pirosítók is a szépségiparban: a nők ösztönösen szeretnének élénknek és termékenynek tűnni. Emellett az is kiderült, hogy a legtöbb hölgy eleve több piros, illetve rózsaszín holmit és kiegészítőt visel a ciklusa legtermékenyebb napjaiban."A nők leginkább az ovuláció idején hajlamosak elpirulni. A menopauzát követően az ösztradiolszint csökken, majd állandóra áll be. A férfiak a jelek szerint jobban odafigyelnek azokra a nőkre, akik könnyen elpirulnak" - mondja a kutatást vezető Benedict Jones, a Glasgow University professzora.A szakember azt is elmondta, hogy ez az első olyan kutatás, amely a bőr színének természetes változásait a hormonháztartással hozza összefüggésbe, így a jövőben lehetőségünk van arra, hogy még többet tudjunk meg a női termékenységről.