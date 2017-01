Ezért együnk brokkolit!

Forrás: Sztárklikk/Napidoktor

Az Illinoisi Egyetem tanulmánya meggyőző bizonyítékot nyújt azzal kapcsolatban, hogy számít, miként készíti és fogyasztja el az ember a brokkolit. Ha ezt a zöldséget megszórják brokkoli csírával is, a rákmegelőző hatása csaknem kétszeresére növekszik. "A helyesen elkészített brokkoli egy kiváló rákellenes táplálék. Heti 3-5 adag már hatásos belőle, de csak akkor, ha jelen van a mirozináz nevű enzim. Ha ez nincs, akkor a szulforafán, a brokkoli rákmegelőző és gyulladáscsökkentő komponense nem jön létre." - mondta Elizabeth Jeffrey, az Egyetem táplálkozástudományi professzora - írja a Napidoktor Szerinte az emberek legtöbbje tönkreteszi a mirozinázt azzal, hogy túlfőzi a brokkolit. Az egészségtudatos fogyasztók, akik por alakú brokkolis kiegészítőket tesznek az ételbe, szintén bakot lőnek, mert ezek gyakran nem tartalmazzák ezt a fontos enzimet. "A por hatékonysága azonban fokozható. A brokkoli csíra bőségesen tartalmaz mirozinázt.A brokkoliporok többségében pedig megtalálható a szulfofrán elővegyülete, mely fokozná az egészségre gyakorolt pozitív hatását." - mondta el a Nutrition and Cancer című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője, Jenna Cramer.A tudósok úgy vélik, hogy a csíra mirozináz-tartalma fokozza a szulforafán képződését és felszívódását, ha a csírát és a port együtt fogyasztják. Egy kisebb próbatanulmányhoz négy egészséges férfit toboroztak, akik vagy csak brokkoli csírát ettek, vagy csak port, vagy a kettő kombinációját. Étkezések után pedig megmérték a vizeletükből és a vérükből a szulforafán metabolitjait. "Olyan biomarkereket vizsgáltunk - a vérből és a vizeletből - melyek összefüggnek a rákmegelőzéssel." - mondta Cramer.Evés után 3 órával kifejezett szinergikus hatást érzékeltek a por és a csíra között. "Majdnem kétszeresére nőtt a szulforafán-felszívódás a csíra és a por együttes fogyasztása esetén. Megváltozott a por lebontásának folyamata. Korábban jelentkeztek a metabolitok a vérben és a vizeletben, és sokkal nagyobb koncentrációban, mint azoknál, akik külön-külön ették a csírát és a port." - mondta el Jeffrey.Ez arra utal, hogy a brokkoli csírában található mirozináz nem csak a csírából állította elő a szulforafánt, hanem a porban található előanyagból is.A brokkolival más szulforafán tartalmú ételeket is lehet fogyasztani az előnyös hatások érdekében, például mustárt, retket, rukkolát és wasabit. "A zöldség előnyös hatásainak fokozása érdekében például meg lehet szórni a brokkolit brokkoli csírával, vagy mustáros szósszal tálalni a zöldséget. Aki magában szereti, az pedig jó, ha tudja, hogy a túlfőzéssel kimondja a halálos ítéletet a mirozináz enzimre. 2-4 perces párolás bőven elegendő, hogy mind az enzimet, mind az egyéb tápanyagokat megőrizzük." - mondta.