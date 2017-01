Ezért igyál céklalevet!

Forrás: Sztárklikk/Life.hu

Ezt normális vérnyomású pácienseknél már dokumentálták, ám most a vérnyomáscsökkentő hatást a magas vérnyomással élőknél is diagnosztizálták.Dr. Amrita Ahluwalia, a brit Barts abd the London School of Medicine and Dentistry munkatársa, és kollégái már régóta tanulmányozzák a biológiailag semleges nitrát (NO3) és a száj mikroflórája közötti kapcsolatot. A száj mikroflórája ugyanis a nitrátot bioaktív nitritté (NO2) alakítja. A vérbe kerülő nitritről már korábban is ismert volt, hogy értágító, és ezen keresztül vérnyomáscsökkentő hatással bír- írja a Life.hu Dr. Ahluwalia korábbi kutatásai már bebizonyították, hogy a céklalé az emberi nyállal interakcióba lépve emeli a vérplazma nitrát- és nitrittartalmát, és egészséges önkénteseknél jelentős vérnyomáscsökkenéshez vezet.