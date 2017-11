Figyelem! Gyerekekre veszélyes kórokozó támad

Forrás: Sztárklikk-Blikk

A coxsackievírus okozta fertőzés A típusa az 5-10 éves gyermekekre veszélyes - mondta az esetekkel kapcsolatban dr. Bense Tamás háziorvos. Lappangási ideje 3-7 nap: torokfájással, magas lázzal, végtagfájdalommal, rossz közérzettel jár, a talpon, tenyéren és a szájnyálkahártyán kis hólyagocskák jelennek meg. A fájdalomcsillapításon kívül fontos a fokozott folyadékbevitel, a kéz-láb-száj szindrómás betegek ugyanis kiszáradás ­miatt szoktak kórházba kerülni.A vírus B típusa viszont már minden korosztályt érint: Székkutason például felnőtteknél is kimutatták a vírust, amelynek ez a fajtája mellkasi fájdalommal is jár.A vírus elsősorban cseppfertőzéssel terjed, akár 4-5 óráig is életképes marad a kórokozó.Ritkán olyan szövődményekkel járhat, mint szívizom-, agyhártya- és agyvelőgyulladás. Ilyen esetben mindenképpen kórházi kezelés szükséges, egyébként 4-7 nap alatt gyógyul.