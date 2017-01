Gyógyír a hát- és ízületi fájdalmakra

Forrás: Sztárklikk/filantropikum

Először is tisztítsunk meg 350 gramm fokhagymát, a legjobb a kerti, bio fokhagyma, hiszen ezekben sokkal több a hatóanyag, mint a kínai termesztésűben - írja a Filantropikum Ezután tegyük bele a cikkeket egy nagyobb befőttes üvegbe, és öntsünk rá 1 liter olíva, vagy napraforgóolajat. Zárjuk le az üveget, és tároljuk sötét helyen, szobahőmérsékleten két héten keresztül. Naponta rázzuk fel kissé a keveréket.A két hét után szűrjük át alaposan a fokhagymás olajat, erre nagyszerű a géz. Az olajat ezután a fájdalmas testrészekre kell tenni, majd bedörzsölni vele. Éjszakára kössünk rá egy tiszta textildarabot, hogy melegen tartsa a testrészt egész éjszakán át.Ha minden nap, két hónapon keresztül megismételjük a kúrát, akkor a fájások akár teljesen megszűnhetnek, de pár nap múlva is enyhülni fognak a kínzó tünetek.A fokhagyma segíti a véráramlást, így a gyulladások is megszűnnek. A visszeres lábakat is előbb kenjük, majd egész éjszakára kötözzük be. Reggel mossuk le az olajat. Addig alkalmazzuk ezt a természetes módszert, amíg visszahúzódnak az erek.