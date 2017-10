Hogyan őrizhetjük meg szemünk egészségét?

Különösen fontos a rendszeres szünetek beiktatása, főleg azoknak, akik egész nap számítógépes munkát végeznek. Az óránként beiktatott pár perces szünetek során a szoba távolabbi pontjaira történő fixálás/nézés, a felállás, a végtagok megmozgatása, a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása a mozgásszervünk, a keringésünk mellett a szem védelmét is szolgálja.Amennyiben a szemészorvos megállapította a szem szárazságát, akkor a további panaszok megelőzése, kezelése érdekében használjunk nedvesítő műkönnycseppet vagy szemgélt!A szemszárazság gyakori probléma, amelyet a számítógép előtt végzett munka, a klímaberendezések állandó használata fokozhat. A számítógép előtt sokszor annyira koncentrálunk, hogy "elfelejtünk" pislogni (normál esetben 5-10 másodpercenként pislogunk), a nem kellő gyakoriságú pislogás pedig különböző panaszokat okozhat. Mivel a szem egyik legfontosabb védőmechanizmusa a könnyfilm létrehozása és fenntartása, így a könnyfunkció romlása számos kellemetlen tünettel jár. Okozhat szemkipirosodást, égő, szúró érzést, a szemben tompa nyomásérzést, a szem akár fényérzékennyé válhat, hamar elfárad, és a panaszok tartós fennállása akár rossz általános közérzethez is vezethet. A szemszárazsághoz hozzájárulhatnak a cigarettafüst, a légszennyezettség mellett bizonyos gyógyszerek is (például: antihisztaminok, antidepresszánsok vagy vízhajtók), így ezek szedésének ismerete elengedhetetlen a szemészorvos számára.Fogyasszunk a szemre jótékony hatással lévő vitaminokat, tápanyagokat és ásványi anyagokat! Az antioxidánsok késleltetik a szem öregedési folyamatát, így a látás romlását is. Étrendünk legyen A-, C-, E-vitaminban, valamint béta-karotinban, cinkben és szelénben gazdag.Hordjunk a látásunknak megfelelő szemüveget, kontaktlencsét! Fontos, hogy a lencse optikailag tökéletes legyen, és megfelelően korrigáljon. Bármely panasz esetén konzultáljunk szemorvossal!A káros UV-sugarak kiszűrése érdekében viseljünk megfelelő UV-védelmet biztosító napszemüveget, UV-szűrős szemüveget, kontaktlencsét! A káros UV-sugarak hosszú távon a szem környékén lévő bőr rosszindulatú elváltozásaihoz, kötő- és szaruhártya-gyulladáshoz, kúszóhályog kialakuláshoz, emellett szürke hályog vagy akár a szem maradandó látásromlását eredményező ideghártya elfajuláshoz is vezethetnek.A látásromlás nem csak szemészeti probléma miatt alakulhat ki, a háttérben más betegség is meghúzódhat! A látásélesség változása mögött cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy a szervezet más pontján lévő gyulladás (fogászati-, urológiai-, vagy akár reumás ízületi gyulladás) is állhat.