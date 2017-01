Így ismerhető fel a pajzsmirigy alulműködés

Forrás: Sztárklikk/filantropikum

Az elmúlt években végzett kutatások szerint a szakemberek nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget korábban ennek a rendellenességnek, így sokkal több pajzsmirigy problémával küzdő ember van, mint gondolták volna.Ezek a pajzsmirigy alulműködés legjellemzőbb tünetei:hirtelen testsúlygyarapodása libidó csökkenése, merevedési problémákhideg kezek, lábfejeka hidegre való nagyfokú érzékenységelvékonyodott, töredezett haj, hajhullásödémaizomfájdalmakfáradékonysághirtelen súlyveszteséga szellemi teljesítmény hanyatlása, memória problémákszáraz, kicserepesedett bőrmenstruációs problémákfejfájásA pajzsmirigy alulműködés keringési betegségek, depresszió, meddőség forrása is lehet, de a petefészek is megbetegedhet - írja a Filantropikum Amennyiben a tenyér és a talpak színe enyhén narancssárga árnyalatúvá válik, akkor nagy a valószínűsége, hogy e mögött a pajzsmirigy nem megfelelő működése húzódik.Béta-karotinban sok zöldséget és gyümölcsöt kell fogyasztani, hogy segítsük a pajzsmirigyek működését, de ugyanakkor, ha a fent említett tünetek közül bármelyik is ismerős, forduljunk mielőbb orvoshoz.