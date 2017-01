Tüdőbetegséget gyógyíthat egy cápa-antitest inspirálta új gyógyszer

Ezért igyál céklalevet!

Egy friss vizsgálat újabb bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy az élelmi nitrátoknak vérnyomáscsökkentő hatása van.

Ezt normális vérnyomású pácienseknél már dokumentálták, ám most a vérnyomáscsökkentő hatást a magas vérnyomással élőknél is diagnosztizálták.Dr. Amrita Ahluwalia, a brit Barts abd the London School of Medicine and Dentistry munkatársa, és kollégái már régóta tanulmányozzák a biológiailag semleges nitrát (NO3) és a száj mikroflórája közötti kapcsolatot. A száj mi...