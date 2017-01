Vegyük fel a harcot a cellulit ellen!

Forrás: Sztárklikk/Napidoktor

Hamarosan tavasz jön a tavasz, amikor majd lassan előkerülnek a lengébb ruhák, jön a bikiniszezon, mindenki felfrissülésre vágyik, no meg arra, hogy a hosszú tél nyomait eltüntesse magáról - írja a Napidoktor Erdei kirándulás közben egészen biztosan sokan rácsodálkoznak a fehér törzsű, égig érő óriásokra, a nyírfákra, amelyek hazánk számos domboldalán és hegyvidékén megtalálhatóak. Kevesen tudják viszont a nyírfáról, hogy már nem sokkal az időszámítás kezdete után használták gyógyító tulajdonságait, például a lappok és a vikingek, majd később az amerikai indiánok is. A nyírfát a bölcsesség és világmindenség fájának is tartják, állítólag a sámánok a nyírfa törzsét megmászva jutottak közelebb az éghez, ahol a gyógyulást keresték. Világszerte elterjedt a legenda, hogy a nyírfa kiűzi a rosszat a testből.És ez igazából nem is legenda, hiszen a nyírfa levele, kérge és nedve is jótékony hatással bír. Levelei vértisztító hatásúak, szabályozzák a veseműködést, tisztítják a mirigyrendszert, de a flavonoid tartalom miatt reumára és ízületi betegségekre is nagyon hasznos szer. A nyírfakéreg lázcsillapító hatású, a törzsből csapolt nedv pedig kitűnő méregtelenítője a szervezetnek. Nem véletlen tehát, hogy a Weleda is felfigyelt erre a kitűnő növényre, hiszen a cég 1920 óta képviseli azt a filozófiát, hogy az emberi test képes a természetes egyensúly helyreállítására, mesterségesen előállított vegyi anyagok használata nélkül is. Így készült el az a termékcsalád, amely egész évben képes gondoskodni a bőr megújításáról és a méregtelenítésről, de a legtöbben vélhetően tavasszal vágnak bele egy hasonló kúrába. Belülről tisztít és hozzásegíti a szervezetet az egészséges és szép bőr kialakulásához a nyírfalevél kivonatot tartalmazó bio étrend-kiegészítő, amelyből 3 héten keresztül napi kétszer egy evőkanállal ajánlott fogyasztani, vízben, teában vagy gyümölcslében elkeverve. Ennek a készítménynek az alapja, hogy a tisztító hatású, életerős, zsenge nyírfalevelek segítik a test természetes tisztulását, aktivizálják a folyadékháztartást és segítenek a szervezetnek megszabadulni a lerakódott salakanyagoktól.És ha elkezdtük a belső tisztítást, folytassuk is zuhanyozás közben a nyírfa bőrradiír használatával, amely különösen kíméletesen távolítja el az elhalt szaruréteget és selymessé varázsolja a bőrt. A természetes Carnauba- és méhviasz gyöngyöcskék finoman stimulálják a bőrt és támogatják annak természetes megújulását, a hidratálásról pedig a barackmagolaj gondoskodik. Hetente 1-2 alkalommal tusolás közben masszírozzuk a nedves bőrbe, utána pedig öblítsük le. A nyírfa család harmadik tagja a cellulit olaj igazi kényeztetést nyújt. Persze a cellulit elkerüléséhez, megelőzéséhez, csökkentéséhez kiegyensúlyozott táplálkozásra és sportra is szükség van, de a rendszeres masszázs is sokat segíthet, hiszen a bőr rugalmasabbá és simábbá válik, érezhetően feszesebb lesz. Ennek az olajnak az innovatív hatásformulájához a kézzel szedett nyírfalevélkivonat mellett a rozmaring és a mediterrán cserje, a ruszkusz segítsége járul még hozzá. Értékes növényi olajok, jojoba-, búzacsíra- és barackmagolajak szállítják ezeket a hatóanyagokat a mélyebb bőrrétegekbe, ahol a hatásukat kifejtik. Ajánlott kúra: négy hétig reggel-este masszírozzuk a bőrbe körkörös mozdulatokkal, utána pedig használjuk naponta.