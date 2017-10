Szerző: Kész Zoltán

Az elmúlt évek időközi választásainak ugyanaz a tapasztalata: a magyar polgárok többsége el akarja zavarni az Orbán-kormányt, és ez fontosabb számukra, mint az, hogy melyik ellenzéki párt logója szerepel a szavazólapon. Ez a többség segített lebontani a Fidesz kétharmados többségét 2015-ben, amikor a Veszprémben és a környező településeken élők bizalmat adtak nekem, de ugyanez a folyamat játszódott le mindenhol máshol is. Személyes élményem, hogy a politikai fordulatra egyre nagyobb az igény, ezt látom nap mint nap, amikor a fogadóórán, az utcán vagy épp bevásárlás közben azzal lépnek oda hozzám az emberek, hogy "Zolikám, mikor zavarjuk már el ezeket?"A politikai fordulat feltétele a választási győzelem. Ennek kulcsa pedig a 106 egyéni választókerület, amelyekben az Orbánékat elzavarni akaró többség a Fidesz jelöltjével szemben álló legesélyesebb helyi jelöltre fog szavazni. Nem egyik vagy másik ellenzéki párt programján fognak gondolkodni, olyan választó pedig végképp nincs, aki a töredékszavazatokon töri a fejét, mielőtt ikszel. Mert a választók győzni akarnak. Ez a helyzet, ezt igazolják a tények, és nekünk ehhez kell alkalmazkodnunk.Miután a pártok többsége saját öncélú érdekében - egyébként, vallom, önsorsrontó módon - elutasítja a kormányváltó többséget jelentő közös lista összeállítását, ma a leghatékonyabban és legszélesebb körben független jelöltként lehet képviselni a változást támogatókat. Más lenne a helyzet, ha a változást akarókat összefogó választási szövetség listája állna össze. Azzal meglenne a kötelező házi feladatként értelmezendő esélyes egyéni jelöltek összeállítása és bónuszként lehetne töredékszavazatokkal foglalkozni, valamint versenyt futni a listás helyekért. (Én már korábban kijelentettem: listáról nem szeretnék képviselő lenni, kizárólag a választókerületemben élők támogatása esetén folytatom munkámat.)Érdemes megfigyelni, hogy a Fidesz mennyire retteg attól, hogy az elégedetlen választók összefognak és elzavarják a kormányoldal jelöltjeit 2018-ban. Nem hiába állított a kormányzat számtalan akadályt az ellenzéki együttműködés elé a kampánytámogatás vagy a töredékszavazatok számítási szabályainak átalakításával. Kevesebb pénz, kevesebb voks jár annak, aki le akarja váltani a kormányt. Nem szabadna felülni ennek a fideszes trükközésnek, mert aki ezt teszi, például azzal, hogy a töredékszavazatokra gyúr, az önként vállalja a vesztes szerepét.Nem hiszem el, hogy többet ér egy valódi ellenzéki pártnak néhány ezer szavazat az országos listájára, meg néhány millió forinttal több a kasszájába, mint az, hogy az ellenzék együttesen megnyerje az egyéni mandátumok többségét, és valódi esélyt teremtsen a kormány leváltására. Ez a B tervben gondolkozás az, ami B sőt C kategóriássá tesz egy pártot a választók szemében. Az a fél százalék a pártlistán semmit sem fog érni akkor, amikor Orbán Viktor újra kétharmados többséget szerez és szétveri a jogállam maradékát.Amikor a nemzet Mészárosa ráteszi Orbán kezét a független sajtó és az ország vagyonának maradékára is, már rég nem lesz meg az a pénz, amit az ellenzék pártjai nyerhetnek, ha egymás ellen indulnak a kerületekben.A Fidesz szándékosan teremtett ilyen helyzetet, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt megoldjuk, mert ezt várják el a választók, ezt követeli rajtunk a győzni akaró kormányváltó többség.