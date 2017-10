Madarat tolláról, Orbánt terrorista barátairól

Fotó: Németh Dániel / Magyar Narancs

Szerző: Kész Zoltán

Itt van például legfrissebb botrány, amely arról szól, hogy korábban megbukott a terrorátvilágításon Orbán egyik kedvenc arab üzletembere, Jordánia tiszteletbeli konzulja, Zaid Naffa. Ő volt az, aki segítette a nemzetközi körözés alatt álló néhai szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon magyarországi beutazását. Most kiderült: nemcsak Pharaon, de Naffa is magyar állampolgárságot akart.Az a Pharaon, akinek a bankján keresztül köze volt iszlamista terrorszervezetek pénzeléséhez, és aki nyugdíjaséveire - micsoda véletlen (!) - Orbán Viktor szomszédságába költözött . Továbbá az a Naffa, aki ezek szerint a magyar Terrorelhárítási Központ átvilágításán is megbukott. Mégsem történt velük semmi.Hogy miért nem? Arra nincs magyarázat, csak azt tudni, hogy mindketten üzleti kapcsolatban álltak Orbán családjával. 2016-ban Zaid Naffát kétszer is lefotózták, amint Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal és a körözött Ghaith Pharaon jordán ügyvédjével kávézik Budapest legdrágább luxusszállodájának teraszán.Ahogy az Index megírta : "Pharaon jordán ügyvédje tulajdonos és ügyvezető volt az összes Pharaon-cégben, amelyek székhelye tavaly októberig Naffa Béla király úti rezidenciáján volt. Az egyik ilyen cég (Pharaon-Kappa) vette meg Tiborcz István érdekeltségétől a Postabank egykori székházát a József nádor téren, egy másik cégével (Pharaon-Delta) pedig a miniszterelnök szomszédjában vásárolt házat és telket. A jordán ügyvédnek a cégadatbázis szerint Magyarországon csak Pharaon-cégekhez van köze, de külföldön is aktív, például ügyvezető egy panamai offshore-cégben." Van még kérdés?Miközben tehát Orbánék habzó szájjal sorosoznak, migránsoznak és riogatják a magyarokat a terrorveszéllyel, ők maguk üzletelnek a terrorátvilágításon megbukott figurákkal, és ők maguk telepítik be ezeket a személyeket Magyarországra.Nem pár emberről van szó: a letelepedési kötvényekkel Magyarországon keresztül 20 ezer nem megfelelően ellenőrzött személy kapott papírokat az Európában való letelepedéshez. Az ezért bezsebelt pénz pedig nem a magyar államkasszába került, hanem a Habony- és Rogán-közeli offshore birodalomban tűnt el örökre.Ahogy az azeri baltás gyilkos ügyében, úgy ebben az esetben is egyszerűen pénzért árulták el Orbánék Európát és benne Magyarországot. Ez ilyen csapat. Ha valakit megvádolnak valamivel, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azt a bűnt ők maguk követték el.Magyarország csak akkor lesz biztonságban, ha Orbán Viktor a pártjával együtt eltűnik végre a történelem süllyesztőjében.