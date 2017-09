Szemét saga

Szerző: Kész Zoltán

A lakosság elégedetlen és szervezkedik, ami a választásokhoz közeledve lépésekre sarkallta az illetékeseket.A zöldhatóság, amely eddig úgy viselkedett, mintha az állampolgárok egészséges környezethez való joga helyett az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. működtetésében lenne érdekelt, immár talált kezeletlen - tehát illegálisan a lerakóra szállított és ott elterített - szemetet, mégpedig 500 tonnát.A cég pedig - amely korábban azt állította, hogy náluk minden a legnagyobb rendben van, majd azt, hogy csupán apróbb szabálytalanságokat találtak az ellenőrzések - most hirtelen azzal állt elő, hogy technológiát vált, és a panaszok egyik pillanatról a másikra megszűnnek majd.A "technológiaváltás" megtörtént, a bűzhelyzet változatlan. A helyiek továbbra is dokumentálják a szagészleléseiket és fotózzák a depóra kerülő, illegálisan befogadott kezeletlen hulladékot. Világos, hogy folyamatos a jogsértés.A felelősségünk óriási. Egyfelől 158 település mindennapi szemetéről van szó, továbbá egy uniós projektről, amely ha borul, akkor eurómilliókat kényszerülhetünk visszafizetni, másfelől viszont lakik itt több ezer ember, akiknek elvitathatatlan joguk, hogy emberi, egészséges környezetben éljenek, és itt van a Balaton is néhány kilométerre, csak nem kellene egy szeméttelep csurgalékmedencéjévé zülleszteni.Az elmúlt időszakban több polgármesterrel, civil aktivistával, önkormányzati szakemberrel egyeztettem, sok helyi lakossal beszéltem. Egy szűk és szerintem naiv kisebbségen kívül senki nem hisz abban, hogy a hivatalosságok érdemben foglalkoznak a gondokkal. Pontosan látják, hogy nem várhatnak valós segítséget azoktól, akik éveken keresztül szőnyeg alá söpörték a problémát. Tudják, hogy csak a választásokig fontos az ügyük, és azt is tudják, hogy ezt ki kell használniuk.Világos, hogy az egészséges környezethez való jogukat nem fogja ajándékként érvényesíteni számukra senki. Ha eredményt akarnak, akkor azt maguknak kell kiharcolni. Eddig is ezt tették, és messzire jutottak. Ha nem lett volna 800 aláírással ellátott petíciójuk, ha nem dokumentálnák a jogsértéseket, a tulajdonos konzorcium elnöke még most is azt kérdezné, mint egy tavalyi fórumon: ugyan miből gondolják, hogy a szeméttelep bűzlik?Minden tiszteletet megérdemelnek ezek a civilek, akik szabadidejüket, pénzüket nem sajnálva állnak hadban a hivatalokkal. Pontosan tudják, hogy a bürokrácia csak az időt húzza, és hogy a hatalom csak az erőből ért. Látom az elszántságukat és egyetértek velük: ezt a telepet be kell zárni.