Harcsaszelet citrommártással, zöldségcsipsszel

Hozzávalók:

Harcsaszelet

Citrommártás

Elkészítés:

4 személyre- 2 liter étolaj- 1 csokor petrezselyem zöldje- 3-4 gerezd fokhagyma- 1 csokor újhagyma- 2 cukkini- 3-4 csicsóka- 3-4 cékla- 4-5 burgonya- 1 csokor hónapos retek- 1 fekete retek- 1 zeller- 2 sárgarépa- őrölt bors- só- 1 kg harcsafilé- liszt- cukor- mustár- őrölt bors- só- 1/2 citrom- 1,5 dl tejföl- 1 evőkanál liszt- 1 szál újhagyma- 5 dkg vajBöjt lévén, halat és hozzá zöldséget főzünk, de senki húsevő ember ne szomorodjon és rettenjen el ettől az ételtől! A sült zöldségek igen finoman passzolnak a sült halhoz, mivel mindkettőnek kicsit édeskés az íze. Ezért is jutott eszembe, hogy kiegészítőnek savanykás citrommártást készítek. Először is a harcsánkból - ez éppen egy afrikai harcsa volt - tenyérnyi filéket vágtam, s besózva, kicsit megborsozva hidegre tettem érni. Nagyjából félóráig állt a hűtőben, ennyi ideig tartott megtisztítanom a zöldségeket. Ezeket egy szeletelővel nagyon vékonyra vágtam, illetve a répából a krumplipucolóval metszettem vékonyka, felkunkorodó szeleteket. Mikor ezzel megvoltam, következett a tűzrakás. Egy kis bográcsba két liter olajat töltöttem, s csaknem füstölésig hevítettem. Ez a titka az egésznek: nagyon sok és nagyon forró olaj kell a zöldségcsipsz készítéséhez. Arra is ügyeljünk, hogy egyszerre egy maréknyinál többet ne süssünk! Így néhány perc alatt kész lesz a sült zöldség, legyen szó a nagyon vizes cukkiniről, petrezselyemlevélről vagy a tömörebb zellerről, csicsókáról. A kész zöldséget érdemes papírtörlőre teríteni, mert az felszívja a maradék olajat! Ezután jöhettek az olajba a halszeletek, melyeket egyszerűen csak lisztben forgattam meg.Az ételhez egy kis mártást is készítettem: vajat pirítottam egy kis serpenyőben, ezen megfuttattam a felkarikázott újhagymát. Megszórtam a liszttel, kicsit lepirítottam. Felengedtem egy pohár tejföllel, nyomtam bele egy teáskanál mustárt, borsoztam, kicsit sóztam, cukroztam. Belecsavartam a citrom levét, illetve belereszeltem néhány forgácsnyit a héjából - nem kell sok! (Ha sűrű lenne, egy kis vízzel hígítsuk föl.) Rozéval kínáltam a halat meg a zöldségcsipszet, kenyér nem igazán megy hozzá.