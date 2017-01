Hozzávalók:

Kapros-túrós lepény

Töltelék

Elkészítés:

Kapros-túrós lepény

Töltelék

4 személyre- csipet só- 2 db tojássárgája- 4 evőkanál porcukor- 7 dkg vaj- 60 dkg finomliszt- 2 dkg élesztő- 1 kávéskanál kristálycukor- 4 dl tej- 1 csokor kapor- 6 evőkanál kristálycukor- 2 dl tejföl- 4 evőkanál búzadara- 2 db tojás- 50 dkg tehéntúróA tejet meglangyosítjuk, 1 decit kimerünk belőle, beleszórjuk a kristálycukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, és langyos helyen kb. 15 perc alatt megfuttatjuk. A lisztet tálba szitáljuk, a közepét kimélyítjük, a tejes élesztőt beleöntjük. Ide kerül az olvasztott vaj, a porcukor, a tojássárgája meg a csipetnyi só is. Dagasztani kezdjük úgy, hogy közben apránként a többi tejet is belegyúrjuk. Akkor jó, ha az edény falától elválik, és közepesen kemény kelt tészta lesz belőle. Letakarva, langyos helyen kb. 45 percig kelesztjük. A tésztát lisztezett deszkán ellapítjuk. Egy kivajazott, kilisztezett tepsire a tésztát ráfektetjük. A túrós masszát elsimítjuk a tetején, végül előmelegített sütőben, közepes lángon kb. 30 percig sütjük.Közben a túrót áttörjük, a tojássárgájával, a búzadarával, a tejföllel és a cukorral összekeverjük. A 4 tojásfehérjét kemény habbá verjük. A kaprot finomra vágjuk, a túrókrémhez keverjük, majd beleforgatjuk a tojáshabot is.