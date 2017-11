A határon túli magyarok és én

Szerző: Gréczy Zsolt

1990 márciusában - három hónappal Ceausescu bukása után - két busznyi magyar zenész ment Kolozsvárra "nemzetegyesítő" koncertet adni. Az egyik buszon én ültem, hogy szervezzem az előadás hírverését.Az István, a király 2003-ban jutott el először Erdélybe. Nem Antall idején, de nem is az első Orbán-kormány idején. A csíksomlyói előadásnak 300 ezer nézője volt, és én lehettem a produkció sajtófőnöke. Aki megnézi a televíziós felvételt, hallani fogja, hogyan mutatom be a szereplőket és az alkotókat a könnyes-zokogó zúgó tapsban.Én gázsira sem tartottam igényt, csupán annyit kértem, hogy a családom szállását ne kelljen kifizetnem. Így volt ott a feleségem és a két fiam akkor, amikor a csoda megtörtént. A fiaim később szerepeltek is darabban - örök élmény ez nekik -, például a dunaszerdahelyi előadáson.Más.Amikor az Omega sajtófőnöke voltam, a nyolcvanas évek óta Románia egész területéről kitiltott zenekar végre eljutott Erdélybe. Ötvenezren zsúfolódtak be a marosvásárhelyi stadionba 2005 májusában. Ki kormányzott akkor? Ezzel a fellépéssel segítette a zenekar - aktív közreműködésemmel - az RMDSZ kampányát... Az erdélyi árvíz után az Omega - megint csak velem - ismét buszra szállt, hogy segélykoncerteket adjon Csíkszeredán és Sepsiszentgyörgyön. Ahogy itt konferáltam, szintén megnézhető a youtube-on... Minden szavamat ma is vállalom.De vezettem a rocklegendák sajtóját az újvidéki, kassai, pozsonyi, dunaszerdahelyi koncerteken is. Fel sem sorolom az élményeimet.A pozsonyi előadás előtt Csáky Pál, akkor miniszterelnök-helyettes fogadott minket - és zongorázta el hivatalában (!) a Petróleumlámpát.Szóval, nekem ezek a fideszes fiúk jobb, ha hallgatnak. Nem az a magyar, aki a mellét döngeti, másokat pedig, akik nem értenek egyet uszító, zsaroló politikájukkal, megpróbálnak kiiktatni a nemzetből.És ha már itt tartunk: a Gyurcsány-kormány úgy háromszorozta meg a határon túli magyar színházak, könyvtárak, iskolák támogatását, hogy cserébe nem alapított pártokat, hogy szétverje a határon túli magyar közösségek szervezeteit, és főleg nem azért adta a pénzt, hogy majd egyszer rá szavazzanak. Inkább rendeztek közös magyar-román és magyar-horvát kormányülést, ahol olyan megállapodásokat lehetett aláírni, amelyek könnyítették a kint magyarok életét.Ez a felelős nemzetpolitika.Nekem pedig a Fidesz ne osszon magyarságbizonyítványt, mert kiröhögöm őket.