Aki szerint nincs esély, a Fideszt segíti

Szerző: Gréczy Zsolt

Értem, hogy sokan türelmetlenek, elégedetlenek. Együttműködést akarnak, hogy a demokratikus ellenzék pártjai értsenek szót egymással. Pedig a többpártrendszer egyik fontos velejárója, hogy a pártok vitáznak. Azért vannak az emberek különböző pártokban, mert bizonyos kérdésekben máshogy gondolkodnak. Az a fontos, hogy a tárgyalások eredményesek legyenek.Közös miniszterelnök-jelölt nem lesz, és nem is kell. Közös lista sem lesz, és nem is kell. Arccal a 106 egyéni jelölt felé - ez most a legfontosabb.Én hiszek abban, hogy jövőre lehet kormányváltás. Az emberek többsége ezt akarja, a szavazás pedig (még) nincs betiltva. Az emberek meg fogják találni azt a jelöltet, aki legyőzheti a Fidesz és a Jobbik jelöltjét. A Jobbik pedig a Fidesztől vegyen el szavazatot, ez is segíthet nekünk.Fél év hosszú idő, van esély a győzelemre. Ne felejtsd otthon magad, és máris megtettél valami fontosat, talán a legfontosabbat a hazádért!