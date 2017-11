Levélféle Hont Andrásnak

Szerző: Gréczy Zsolt

Hont András lehetett volna korrekt is, de szokás megint nem sikerült. Ha korrekt akart volna lenni, akkor végiggondolta volna, hogy 2014 januárjában, amikor Mesterházy és Bajnai ráébredt, hogy súlyos károkat okozó viaskodásuk után a DK nélkül még rosszabb eredményt érne el az ellenzék, és meghívták a közös listára a Demokratikus Koalíciót, már lehetőség sem volt semmilyen vita kinyitására, például a határon túli magyarok szavazati jogáról szóló értelmes diskurzusra. Bő három hónap volt a választásig...Két lehetőség maradt akkor a DK számára. Vagy kimarad az akkor jó megoldásnak tűnő közös listából, a másik lehetőség az volt, hogy az idő rövidsége okán is, de elfogadjuk a másik két párt korábban kiizzadott kompromisszumát. Az utóbbi történt. Ennek összes következményével. Például azzal, hogy nem nyitottuk ki a korábban nélkülünk megkötött politikai megállapodást.Hontról sok minden mondható, de az nem, hogy nem képes felfogni egyszerű dolgokat. Szerintem képes. Ha nem érti, hogy akkor miért kellett a DK-nak így viselkedni, akkor vagy az általunk látottnál is jobban elfogult, vagy mégsem lát annyira a politika pályáján.Hontot Gyurcsány érdekli. Régóta imádja ezt a témát. Ezen a héten ez a második szövege róla. Lelke rajta. De nem Gyurcsány kormányoz, hanem a Fidesz. Az ő korábbi pártja. Az a jelek szerint kevésbé érdekli.Arra szót se veszteget, hogyan változott a Fidesz álláspontja a határon túli magyarokról. Martonyi külügyminiszter állampolgárságot sem akart adni, Orbán később csak állampolgárságot, de szavazati jog nélkül, Németh Zsolt dettó, Kövér pedig utóbb károsnak nevezte a 2004-es népszavazás elindítását.Sajnos, ez a Fidesz-módosulás kimaradt Hont írásából. Mint ahogy az is, hogy a teljes MSZP és az SZDSZ beállt a 2004-es népszavazás megbuktatása mögé - sikerrel. Utóbb a Gyurcsány nélküli MSZP, Mesterházy vezetésével próbált a határon túliaknál értelmetlen kanosszát járni, változtatva (!) a korábbi pártállásponton. A jelek szerint nem túl sok sikerrel...Tehát jelezném Hont Andrásnak, hogy a DK álláspontja ebben a kérdésben sosem változott. Tudtuk, hogy a Fidesz hazudott, amikor csak állampolgárságot akart adni - Mikola úr volt szíves ezt a gyanút utólag igazolni. Most is azt gondoljuk, hogy Orbán túszul használja a határon túli magyarokat, hogy tudatosan összeveszítse az anyaországi és a külhoni magyarságot. Az itteni magyarok adómilliárdjain vásárol szavazatokat, miközben a kint dolgozó magyarok szavazati jogát korlátozza.Jó lett volna, ha Hont András érzékenyebben és tisztességesen - minden párt korábbi és jelenlegi álláspontját feltüntetve nyúlt volna ehhez az témához, de őt ismerve erre nem volt esély. Ezért született ez a reakció.Amúgy a cikk olvastán van ok örömre, sőt köszönetre is. Többek között éppen a határon túli magyarok szavazati jogához való viszony igazolja a DK - és az MSZP-n kívül az összes párt - álláspontját, hogy nem szabad közös listán indulni jövőre. Fontos kérdésekben igenis váljék láthatóvá a különbség a pártok között.Legyen többféle alternatíva, hogy a választók dönthessenek. Megjegyzem: a DK-val ért egyet ebben az ügyben a magyarok több, mint kétharmada, még a fideszesek több, mint fele is.