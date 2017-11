Szerző: Gréczy Zsolt

Orbán nyolcadik éve "kormányoz." De milyen ország az, ahol néhány rokon, barát, haver milliárdos lesz, milliók pedig szegényednek? Milyen ország az, ahol ha tanulni akarsz, de nincs pénzed, akkor nem tanulhatsz? És ha nem tanulhatsz, sosem lesz érdemi diplomád és sosem lesz jobb fizetésed? Milyen ország az, ahol 75 év felett a rákos betegek nem kapnak gyógyszert? Milyen ország az, ahol stadionokat építenek százmilliárdokért pár ezer nézőnek, de egy vakbélműtét utáni kórházi fertőzésben meg lehet halni?Milyen ország az, ahol a beteg viszi be a gyógyszert és hónapokat kell várni egy hasi ultrahangra? Milyen ország az, ahol nem adják oda a nyugdíjasnak a neki járó pénzt? Milyen ország az, ahol hazudnak a történelemről, ahol felvásárolják a földjeinket, ahol kérdezés nélkül kivágják a fákat?Milyen ország az, ahol a hatalom emberei és hívei hazaárulónak tekintik mindazokat, akik nem értenek egyet velük? Milyen ország a, ahol a menekült, éhező gyermek is halálos ellenség, ahelyett, hogy egy tál ételt adnának neki? Milyen ország az ahol a kormány a markát tartja az uniós pénzért, de szétzilálni akarja az unió közösségét? Milyen ország az, ahol a hatalom koncepciós pereket gyárt a neki nem tetszőkkel szemben? Milyen ország az, ahol nem indul eljárás a hatalom emberei ellen?Milyen ország az, ahol túszul ejtik és politikai célokra használja a hatalom a nemzeti érzéseket, a határon túli magyarokat? Milyen ország az, ahol nyílt antiszemita és hazug plakátkampány zajlik az ország egyik jótevője ellen? Ahol megszűnik a szociális védőháló, a munkanélküli segély, a rokkantsági ellátás...Magyarország rosszul teljesít. Gyenge, sebezhető, kiszolgáltatott nemzet lettünk. A megélhetési problémák, a stressz, a kivándorlás miatt családok tízezrei mennek tönkre, hullanak szét. Magyar magyart üt verbálisan, és olykor tettleg, miközben a bűnösök gazdagodnak és pökhendien lenézik saját nemzetüket. Bűneikért felelni fognak.Összehozzuk Magyarországot! - ez a feladat. Erre vállalkozik a Demokratikus Koalíció. Erre dolgoztuk ki a programunkat. Tisztességes munka, tisztességes bér. A minimálbér nem lehet a létminimum alatt.Mindenkinek jár a megélhetés, a tudás, a tanulás, a kultúra szabadsága. Ha összehozzuk Magyarországot, nem fognak elmenni a fiatalok, itthon marad a gyerek, az unoka. Ha összehozzuk Magyarországot, nem meghalni mész a kórházba, hanem gyógyulni. Ha összehozzuk Magyarországot, megbecsülik a végigdolgozott életed. Ha összehozzuk Magyarországot, és vállalkozni akarsz, adókedvezményt kapsz, ha felveszel új munkaerőt. Ha összehozzuk Magyarországot, nem ellenség leszel, legfeljebb bizonyos kérdésekben mást gondolsz. De Te is büszke magyar vagy, és leszel az új Magyar Köztársaságban.Összehozzuk Magyarországot, Te is segíts benne!