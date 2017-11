Jó ötlet! Együtt, közoktatás, tabletek

Szerző: Ceglédi Zoltán

Nem titok, az egyik főbb kritikám az ellenzéki pártok felé az, hogy öt éve a legfontosabb témájuk az egyre (és ettől) fogyatkozó táboruk egyre hajmeresztőbb összefogósdival traktálása. Holott új szavazó az új ötletekre, tartalmi, pozitív javaslatokra jönne. A pártoktól távolságot tartók nem azt várják, hogy még durvábban mondja el neki "A" párt, hogy mi a baj "B" és "C" pártokkal. Hanem azt, hogy egy "A" kormány miként tenné jobbá az ő életét. Jó ötleteket szemmagasságban, továbbá személyes és nemzeti perspektívát.Ezzel a cikkel ma olyan sorozatot indítok, ami ezt igyekszik bátorítani: minden héten mutatok és méltatok egy szerintem jó ellenzéki ötletet. Nem az alibiző körülírásokat ("visszaállítjuk a demokráciát"), nem is a megúszós, technikai hülyeségeket (akárhánynapos ideiglenes kormányok, kettős-hármas-anyámtyúkjás választási marhaságok), hanem azt, ami egy jobb, élhetőbb, sikeresebb, szolidárisabb, szerethetőbb Magyarországot ígér a szavazóknak. Praktikus, "vágyható" és megvalósítható ötleteket. Mire pedig jövő tavasszal választanunk kell, lesz egy gyűjteményünk legalább húsz olyan ötletről, amelyek alapján egyik vagy másik párt szimpatikus lehet.Mint a mára választott ígéret, ami az Együtt programjából származik. Mindenképpen velük kell kezdeni, ugyanis az ügyesen átültetett ötlet az Ikea-szerű pártprogrammal tükrözi a leginkább azt a szemléletet, amit erősítenék: igenis, fontos a program, igenis olvasnak "az emberek" programot, ha az olyan, és csak annak van szakmai és morális alapja az ország irányítására jelentkezni, aki nem azt mantrázza, hogy közösösszefogás meg orbántakarodj. Hanem például azt mondja, hogy:MINDEN GYEREKNEK ÉS PEDAGÓGUSNAK TABLETET BIZTOSÍTUNK A KÖZOKTATÁSBAN.Szerintem ez egy jó ötlet. Rengeteg okom van ezt állítani. Kezdve azzal, hogy a gyereknyomorító módon nehéz iskolatáskából a tankönyvek jelentős része kikerül, megfelelő digitális tananyagot feltöltve a tabletre.Radikálisan csökken az őszi tankönyvmizéria, mert nem kell megrendelni, kinyomtatni, kiszállítani, szétosztani, ehelyett csak letölteni. Soha többet nem marad otthon az aznapi felszerelés. Az érintőképernyő sokkal több lehetőséget ad az interaktív munkafüzetek használatával, mint az egyszer használatos, kitöltendő papíros munkalapok. Radikálisan csökken a digitális analfabéták száma, digitális, sőt, multimédiás tartalmak készülnek az iskolában. Az internet egyébként is az egyik legjobb eszköz a társadalmi különbségek csökkentésére, ha megfelelő hozzáférést, kompetenciát és eszközt biztosítunk hozzá. A legszegényebb, falusi családból jövő gyerek is ugyanazon az interneten ugyanolyan eszközzel ugyanolyan információkat érhet el, mint a budai hegyekben, magániskolába járatott, gazdag csemete.A digitalizáció rendkívül színes együttműködési lehetőségeket rejt, közös munka, közös szerkesztés, megosztás. Mindeközben pedig sokkal biztonságosabb is a gyerekek számára, amikor segítséggel, "vezetve" lépnek ki a digitális térbe, mintha csak maguktól, spontán fedeznék fel azt. Hamarabb kiderül az online zaklatás, és jobban felvértezhető ellene a gyerek. De a másik oldal is fontos: a néha még ma is írásvetítő mellett szomorkodó pedagógusnak nagyon is fontos munkaeszköze lenne a "szolgálati" tablet, tájékozódás, továbbképzés, kapcsolattartás, illetve bizony, a még javarészt analóg világban megszerzett tudás digitálissá konvertálása.Az Együtt minden gyereknek és pedagógusnak tabletet biztosítana a közoktatásban. Szerintem ez jó ötlet!Jövő héten egy újabb párt újabb javaslatával jövök.