Jó ötlet! Momentum, közlekedés, csipkártya

Szerző: Ceglédi Zoltán

A választásokig minden héten valamelyik ellenzéki párt programjából emelek ki egy-egy szimpatikus, szerethető, praktikus, innovatív elemet. Nem az általános "demokráciavédést" meg semmitmondó jókívánságokat, hanem konkrét ígéreteket. Olyat, ami alkalmas arra, hogy egy szavazó azt mondja, örülne, ha ez megvalósulna. A héten a Momentum programjából hoztam egy idézetet:"AZ ORSZÁG ÖSSZES KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÉT EGYETLEN CSIPKÁRTYÁVAL LEHET IGÉNYBE VENNI, AMELY AKÁR AZ UTAS ÉRINTÉSMENTES BANKKÁRTYÁJA VAGY DIÁKIGAZOLVÁNYA IS LEHET."Na, ez egy kiváló ötlet. Pláne, hogy a részletesebb szöveg egy, a távolsági és helyi tömegközlekedést összehangoló mobilalkalmazást, illetve online felületet is rendel a kártya mögé.Ma ugyanis sokunk életének része a komplex és napi tömegközlekedés. Nem akarunk a valahol, valaki által (jellemzően szolgálati luxusautóval fuvarozott, privilegizált jóelvtársak körében) meghatározott, egyes eszközökre szabott menetrendhez alkalmazkodni; az a jogos elvárásunk, hogy minél gyorsabb, kényelmesebb és logikusabb tömegközlekedési szolgáltatást kapjunk.Olyat, amiben egymást támasztják a busz, a vonat, a városi és elővárosi közlekedési formák - és attól igazán frappáns a Momemtum ötlete, hogy mindehhez nem akarunk mondjuk négyféle társaság négyféle jegyvásárlási metódusával bíbelődni.Pont ennyi kört futottam egyébként, amikor édesapámhoz kellett járnom a szegedi klinikára: előbb BKK-val utaztam Budapesten belül, majd a MÁV-val Szegedre, végül helyben a szegedi tömegközlekedéssel, onnan pedig édesanyámhoz mentem, a DAKK üzemeltette távolsági buszjárattal.Miért nekem kell megtanulnom, hogy hol milyen jegyet vegyek, miért én bolyongjak vasúti- és buszpályaudvarokon, automatát vagy jegypénztárat keresve, mikor ma már mindez online, egyetlen közös felületen is megoldható lene, illetve akár a járaton is lecsipogtathatnám? Abban a világban, ahol a kávé meg a kifli meg a zokni vásárlásakor is pontot gyűjtök?És ezzel vége lenne a méltatlan ellenőr-helyzetnek is. Igen, ehhez kellenének a BKK-kapuk is a megfelelő helyen. De a beengedés mellett megoldódna a "hogyan van kilyukasztva", "elmosódott a tinta" meg a "rosszul kérte a jegyet, magának nem ez kell" probléma is. Megtervezi nekem az utazást, és hozzárendeli a legjobb díjakat, pontosan olyan jegyekkel, ami kell. Ez lehet az alapja az időarányos számlázásnak is, hiszen az is nonszensz, hogy ugyanannyiba kerül egy jegy akkor is, ha a Keletitől a Blahára buszozok, és az Újpalota-Pasarét távolság is.A szemlélet, főleg az tetszik nekem nagyon ebben az ötletben. Hogy itt vagyunk 2017-ben, ne tintás-lyukas fecnikkel, arcképes papírigazolványokkal meg bérletvariációkkal vacakoljunk, hanem használjuk azt, ami a legmodernebb és legkényelmesebb. Hogy értünk és hozzánk idomuljon a rendszer. Bankártyát, e-személyit vagy erre rendelt csipkártyát.Jövő héten egy újabb párt újabb javaslatával jövök.