Szerző: Juszt László

A csodálatosan teljesítő, kétgyerekes, magyar kisvállalkozó, aki jobban él, s ezt a fideszes reklámplakáton tudatja is az ország népével. CSAKHOGY!Konkrétan 11 végrehajtás van a cégén, az APEH megyei igazgatósága is a tartozás behajtását rendelte el. Az adóhatóság a cégiratok szerint még 2012-ben kezdte követelni a be nem fizetett adót, de vannak végrehajtások 2013-ból és 2014-ből is. Összesen 31 millió!Na ennyit a fideszes sikerekről!