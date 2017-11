Szerző: Konok Péter

Engem is meglepne a dolog, ha mindig mások tankolnák tele a kocsimat, amit amúgy szintén ők vennének nekem, és soha nem csöppenne egy csepp benzin sem az Armanimra, amit szintén a mások pénzén kapnék, és soha, semmire nem kellene költenem, mégis kurva nagy luxusban élnék, a csecsemő gyerekemnek is villája lenne a Kanári-szigeteken és bankszámlája a Kajmán-szigeteken, a vagyonom meg csak nőne és nőne, érdekes módon egyre szaporodna, bár életemben egy büdös percet sem dolgoztam.Akkor azt mondanám, "hoppá!", és hogy "mik vannak?", meg hogy "tényleg van, aki fizet az ilyesmiért? no, az annyit is ér!"...Azért szeretném, ha Lázár Jánost érnék még meglepetések az életben. Mondjuk, hogy csak havonta kétszer van látogatás, de érdekes, a szomszéd cellában ülő Viktorhoz mégsem jön soha senki.