Szerző: Konok Péter

Az akarat diadala, mondhatni. Íme, néhány mérvadó vélemény:- A fény egyszerre kvantum- és hullámjelenség, ahogyan a kiskörei lapos raftingpálya is egyszerre képes síkban és lejtmenetben haladni. Attól függ, honnan nézzük. (Albert Einstein és Niels Bohr közös közleménye)- Statisztikai szempontból kiegyenlített, így akár hepehupásnak is tekinthető. (KSH)- A negatív lejtés mindig emelkedő tendenciát mutat. (Matolcsy György)- Hát már miért kéne, hogy görbe legyen? Minket, magyar embereket arról ismernek, hogy egyenesek vagyunk, mint az egyszeri gémeskút. Ha Brüsszel igába akar görbíteni bennünket, én azt mondom: nemoda Buda, eb ura fakó, dakota lejtőnek ne nézd a fokát, mi már csak így haladunk, egyeneskén, ha tetszik a Soros Györgynek, ha nem! (Orbán Viktor)- Kurva anyját minden szilvavérű, szottyoshomlokú buzernyák állatnak! Majd ti mondjátok meg nekünk, hogy mi legyen, anarchista genyók?! Lejtő, az kéne nektek?! Hogy az orgoványi büdös boszorkány ásott volna be benneteket nyakig anyátok libernyák szemétdombjába!!! Nekünk így tetszik, a rohadt anyátokat, hát nem majdnem csúnyát mondtam megint?! (Bayer Zsolt)- Papa! Kapok én is ilyet a szülinapomra? (Orbán Ráhel)- Az MSZP támogatja, hogy a kormány lapos raftingpályát építsen, de úgy véljük, hogy lapos raftingpályákra semmi szükség. A parlamentben megszavazzuk, de egyébként ellenezzük, és erre szólítjuk fel választóinkat is. (Molnár Gyula)- Görbe?! Nem görbe?! Lárifári! Elkúrták! Tudnék én erről mit mesélni! (Gyurcsány Ferenc)- Megjegyzem, Kisköre alig kisebb, mint Luxemburg, mégis laposabb a raftingpályája. (Szijjártó Péter)- Kiegyensúlyozott, mint egy jó vadászpuska. (Semjén Zsolt, ördögűzőlovas)- Vannak előnyei, és persze hátrányai is. Nem pártolom, de ellene sem vagyok. Mindenesetre Gyurcsány alatt sem volt jobb. (Schiffer András)- Hegyet Kiskörének! (MKKP)- Hipertrendi és szuperkúl, ilyen nem volt ám az elmúlt harminc évben, tiszta huszonegyedik század! (Fekete-Győr András)- Micsoda cigánytempó! Hoppá, ezt lehetne törölni? (Vona Gábor)- Nem mindegy, hogy lejtős-e, vagy sem? A pénzt már elköltöttük! (Mészáros Lőrinc)