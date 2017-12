Szerző: Konok Péter

És hogy mi ennek az alapja? Kérem szépen, a magyar nemzeti méhsűrűség! A keményen pempőző dolgozók tömegei. Fazekas rögminiszter néhány éve azt nyilatkozta, hogy a méhészet mifelénk kultúra, miszerint művészet, ami nem is meglepő, mert "Magyarországon a legnagyobb a világon a méhsűrűség."Csak úgy zeng-bong ez az ország itten, bár azóta kiderült, hogy Magyarország nem hajlandó betiltani azt a növényvédőszert, ami rendesen rendet vág a méhsűrűségbe, bár az EU már évekkel ezelőtt betiltotta, mi nem fogadjuk el az efféle diktátumokat, mert Magyarország szereti a rendet, különösen ha vágják, mézet meg tud csinálni a Tiszai Vegyikombinát is, és annak még fullánkja sincsen. Sőt, poroz is rendesen. Vagy hozatunk Kínából.Azt mondta az illetékes gazemb... izé, mézember, hogy "...nálunk nem pusztulnak a méhek a neonikotinoidtól." Világos, ugye? Mint a lembergi csodarabbi esetében: nyugatra is pusztulnak tőle, keletre is pusztulnak tőle, északra is, meg délre is, csak itt, a tejjel-mézzel folyó szép Hungáriában, itt nem pusztulnak tőle. Derék, magyar méhek ezek, két pofára zabálják a neonikotinoidot, azután mégis édes ambrózia csorog utána a seggükből, vagy honnan.Trofim Gy. Liszenko elvtárs úgy gondolta, burzsoá ostobaság, hogy a búza nem él meg az északi sarkkörön túl. Ha az NKVD eléggé alaposan odahat, akkor a búza nem csak hogy ért kalászt lenget majd az Arktisz jégmezein, de még azt is elárulja, hogy hová rejtette az eltitkolt pluszdisznót.Rákosi Mátyás elvtárs idején úgy vélték, délről jön a krumplirágó métely, ezért "intézkedés történt a jelzőszolgálat felé, hogy fokozottabban figyeljék a légteret, nehogy a szelet kihasználva (a jugoszláv diverzánsok kolorádó) bogarakat, vagy gyújtólapokat kis léggömbökön bocsássanak be az ország területére." (Honvédelmi Minisztérium. 02228/HVKF-1951. szám.)És most itt van Fazekas Sándor nertárs, a karcagi agrárfenemén, a maga kiforrott rovartani elméleteivel.Namármost, az kétségtelen, hogy Sándorunk életének összesen három munkában töltött éve alatt (mielőtt politikus lett), a SZIM Karcagi Gépgyár Rt. jogi előadójaként széles rálátással bírt az entomológia, miszerint rovartan nemes tudományára, azon belül is a méhekre, hiszen az éjszakába nyúló MSZMP-s, majd fideszes pártbulikon gyakorta vonyította a "Barnamedve szétlopta a kaptárat/ Pedig nem is párttag az a vadállat!" kezdetű örökbecsűt a cigányzenétől terhes karcagi pusztába.Ráadásul Kövér nertárs, a másik dús kultúrbajusz megmondta, hogy történelem momentán nincs is - akkor nyilván entomológia sincs, sőt: talán Észak-Amerika sincs, a Föld lapos, mint egy dakotavicc, és Felcsút körül forog szüntelen, a balliberálisokat meg köpje pofán a napszemüveges Wittner Mária!Persze gyanús, hogy - neo, vagy nem neo - ezt a nikotinoidot már a méhek is csak a nemzeti trafikokban vásárolhatják meg, márpedig ott még a cigaretta is a népegészség szolgálatában áll.Négy éve Orbán Viktor még Assisi Szent Ferencként elbeszélgetett vala a méhekkel, és Szarvason méheket szelídített. A Blikk akkori mérvadó tudósítása szerint "...először a méhésztársadalom helyzetével ismerkedett, majd miután kibeszélték a témát, magukkal a méhekkel is kezet fogott (...) A házigazda útmutatása alapján felöltött egy arcvédő hálót, majd minden bátorságát összeszedve az egyik kaptárhoz lépett. Itt kivettek egy mézgyűjtő tálcát, amelyen százával szorgoskodtak a fullánkos rovarok. Némi biztatás után Orbán is kezébe vette a ragacsos lapot, méghozzá kesztyű nélkül, puszta kézzel."Helló, zümik!Orbán nyugtázta: a magyar választókhoz hasonlóan a magyar méhek is tisztában vannak vele, hogy ki is az ő nagy barátjuk. "A magyar méhek döntöttek: neonikotinoidokat akarunk! Dögöljön meg Soros!".Egyes jóslatok szerint az emberiség nem sokkal fogja túlélni a méhek kipusztulását. Csak Magyarország marad, vegyileg edzett méheivel, mint zümzümmös oázis a globális, kihalt sivatagban. Extra Hungariam non est vita. Így talán megspórolhatjuk még a kvótáról rendezendő legújabb népszavazást is, és minden számot a magyarok nyernek majd a 2024-es jusztis budapesti olimpián.