Hányan is küldték vissza a Nagy Szovjet Konzultációs Ívet?

Szerző: Konok Péter

- Kerek ötszázmillióan, Sztálin elvtárs - vágta rá Berija elvtárs.- Ötszázmillióan?- Annyian, Sztálin elvtárs. És mindenki helyeselte, csak azok nem, akik parancsba kapták, hogy statisztikailag ellenezzék. De őket már likvidáltuk is. Aljas törtetők, gyáva opportunisták.- Hmmm... - merengett el Sztálin elvtárs, és jókora pipafüstfelhőt fújt Berija elvtárs arcába, akiről tudta, hogy gyűlöli a pipafüstöt (erről a tényről maga Berija elvtárs jelentett neki, aki mindenkiről jelentést kapott és továbbított, így Sztálin elvtársról is: "Sztálin elvtárs Berija elvtárs jelentéséből tudja, hogy Berija elvtárs ki nem állhatja a pipafüstöt"; ezt aztán Berija elvtárs kötelességtudóan szintén jelentette Sztálin elvtársnak, aki a jelentést láttamozta és ellenjegyezte, majd visszaküldte Berija elvtársnak, hogy láttamozza a láttamozást és ellenjegyezze az ellenjegyzést; Berija elvtárs nem unatkozott). - Mennyi is a Szovjetunió aktuális lakossága, Berija elvtárs?Berija elvtárs a karórájára pillantott. - Kétszázmillió. Plusz-mínusz félmillió.- Mi az, hogy "pluszmínusz"? - értetlenkedett Sztálin elvtárs, aki kissé nehéz felfogású volt.- Olyan mínusz, amit pluszként számolunk el - magyarázta Berija elvtárs. - A népellenes elemek likvidálásával országunk csak gyarapodik, így a negatív számtani mutatókkal a szovjet lakosság abszolút értékben, egyenes arányban nő.- Értem - hazudta Sztálin elvtárs (aki soha, még saját magának sem mert volna bevallani bármiféle igazat, nem hogy Berija elvtársnak, akitől még saját magánál is jobban félt). - Akkor hogy is jött ki ez az ötszázmilió?- Nem mindenki híve a mi nagyszerű rendszerünknek - mutatott rá Berija elvtárs. - Rengeteg még az ilyen-olyan ellenség, a külföldi ügynök, a máig is harcoló trockista, a kétkulacsos kulák elem, a közömbös visszahúzó és az aktív hátráltató... ha velük leszámolnánk, akkor sokkal jobb eredményeket is elérhetnénk.- Vagyis... - nézett rá szigorúan Sztálin elvtárs, mintegy érzékeltetve Berija elvtárssal, hogy neki kell kimondania a nyilvánvalót.- Vagyis ha a Szovjetunió kétszázmillió lakosából - pillantott a karórájára Berija elvtárs - likvidálunk százmilliót, akkor százötven millióval többen leszünk, és így nem ötszáz, hanem 750 millió konzultációs ívet kapunk vissza!- Remek - örvendezett Sztálin elvtárs. - Remek dolog a matematika, Berija elvtárs, szigorú és kérlelhetetlen, nem tűri a szabálytalanságot. De bírni fogja a Szovjet Posta ezt a rengeteg levelet?- Miféle Szovjet Posta? - hökkent meg Berija elvtárs. - A Szovjet Postát már régen likvidáltuk.