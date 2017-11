Szerző: Konok Péter

Marhaság, feleim.Ócska, beijedt kis macsó önigazolás, fütyörészés a szellem sötétjében. Régen megcáfolt kocsmapszichológia (ami egyébként már Freud és Jung idejében is az aggódó hímek szorongásának "tudományosítása" volt), buta kis szociáldarwinista érvek. Meg persze egy rakás vallási kölönc (mindegy is, melyik vallás: ami mára fennmaradt, az lényegében mind patriarchális).Ki kellene már húzni a fejünket a seggünkből, drága elvtévedt férfitársaim (és nőtársaim, akik közül sokan szintén beveszitek ezeket a szánalmas kis okoskodásokat). Észre kellene már venni, hogy mindez nem az Y-kromoszóma meglétéről vagy hiányáról szól, nem az ádámcsutkáról, a szőrös, avagy duzzadó keblekről, de még nem is a pöcsről. Mindez a hatalomról szól, a szocializációról. Erről a társadalomról, ami korántsem volt mindig, és korántsem örökkévaló.Ma már normális ember nem gondolja, hogy "a négerek alsóbbrendűek" (pedig sokáig így gondolták), hogy vannak boszorkányok (pedig mennyit megégettek derék férfiak), vagy hogy a villám az istenek fegyvere. (Ha valaki mégis így gondolja, nem hangoztatja, legfeljebb mikor "szakértőként" szerepel a közmédiában.)Amúgy a katolikus egyház is sokáig vitatkozott rajta, hogy a nőknek van-e lelkük. Végül úgy döntöttek, hogy van, különben nehéz lett volna tőlük beszedni az egyházi adót.A 19. század végén tudományos kutatások foglalkoztak azzal, hogy a nőknek kisebb a koponya-térfogata, ezért "közelebb állnak a majmokhoz, mint az emberekhez (sic!)". Ezeket az "eredményeket" aztán kéjesen szellőztette a sajtó, és az urak elégedetten somolyogva olvasták a lapokban felsőbbrendűségük bizonyítékait.Kissé eljárt az idő e kellemetlenül ostoba vélemények felett (amelyek már a maguk korában is ostobaságok voltak). Mégis, sokan úgy ismételgetik őket, mint a Szentírást.Apropó, Szentírás! Eredetileg abban is "férfinak és nőnek" teremté az Úr az embert. Az oldalbordás cucc későbbi verzió.Én mindenesetre inkább szánom az efféle véleményeket szajkózókat. Szomorú kis életük lehet (szomorú életeket kényszerítenek másokra). Azt pedig látjuk, hogy mi történik, ha hatalmat kapnak a kezükbe. Mert, ugye, ha a nők ab ovo manipulátorok, akik a testükkel üzletelnek, akkor értelmetlen zaklatásról beszélni.És innentől kezdve mindenki fel van mentve, hiszen nézzük csak meg, a hím gyurgyalag is pompásabb tollú, mint a nőstény, és különben is, már a papucsállatkáknál is kimutatható a péniszirigység.Hamisan szól ez a beijedt fütyörészés a sötétben. És csak még sötétebb lesz tőle, még rémisztőbb éjszaka.