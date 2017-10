Szerző: Konok Péter

Létezünk. Próbálunk is létezni, időnként eszünk, gyerekeink születnek, azok is esznek. Sokunknak fedél van a feje felett (sokunknak nincs fedél a feje felett, de ők eleve nem számítanak). Mászkálunk ide-oda, ezért még többnek, falkábbnak, nyájabbnak tűnünk bizonyos felső perspektívából, mintha rendesen egy helyben maradnánk. Meg beszélünk is. Ki többet, ki kevesebbet. Kihívóan akár. Visszapofázunk néha, nincs mit szépíteni rajta. Dolgozunk, ha van mit. Adózunk, illetékeket, dézsmákat, úrbéreket, harmincadokat, füst- és kapuadókat fizetünk, néha robotba járunk.És valamiért úgy hisszük, hogy ettől jogunk van beleszólni a dolgainkba.Nem tudjuk a helyünket, az lehet a baj. Csak magunkra vethetünk, ha lépten-nyomon megerőszakolnak minket kiss és nagyobb urak és (na jó, ritkábban) úrnők. Mert hát húzódozunk, az lehet a baj.Finnyáskodunk, mint valami hercegkisasszony, mint valami úrifiú. Hiába mondják nekünk, hogy ez nem is erőszak, mert valójában mi így szeretjük, hogy pont ezt akarjuk. Hogy alapvetően büdös kurvák vagyunk.Hogy ők gondoskodnak rólunk, büdös kurvákról, megválogatják nekünk a kuncsaftokat, megvédenek minket a mindenféle gyanús idegenektől, beosztják a zsebpénzünket, vesznek nekünk dezodort és szappant, és ha betegek leszünk, orvoshoz visznek (ja nem, azt már nem).Hogy ők így szeretnek minket.Beülhetünk néha az autójukba. (Majd kitakaríttatják utánunk, és úgyis van benne olyan fenyőfa alakú légfrissítő, amitől szívfájdítóan karácsonyi lesz a hangulat, csingilingi.)Ezért igazán elvárhatnának némi tiszteletet, hálát, néhány potya numerát, aprócska puszit a bögyörőjükre.Hát nem ez a szeretet? Egy nagy család vagyunk, azt mondják. Minden családon belül marad. Nem értik, mi a franc bajunk van, azt mondják. El vagyunk kényeztetve. Hiszen sosem a stricik és a kuncsaftok a hibásak, hanem a büdös kurvák.Mi, kéjvágyó lúzerek, örömlányok és örömfiúk. Szajhák. Hetérák, fehérmájú, rossz ribancok, kokottok.Köcsögök és hímringyók. - Azt hiszitek, nekünk kell ez az egész?! - kérdezik felháborodva. - Nektek kell! - válaszolnak felháborodva. Hiszen ők sikeresek. Erkölcsösek is, papírjuk van róla. Ők írták. Csak megesett rajtunk a szívük, mert olyan elhagyatottnak tűntünk. Gazdátlannak.És ha nagyon fáj, hát használjunk vazelint.